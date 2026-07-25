Όπως έγινε γνωστό στόχος φέρεται να ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του 30χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη στη Γλυφάδα έχοντας στην κατοχή του χειροβομβίδα, καθώς οι αστυνομικές αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στον Έλληνα που φέρεται να του παρέδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό ενώ παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος ισοβίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών και φέρεται να έδωσε την εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο Έλληνας που αναζητείται φέρεται να βρίσκεται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους για άλλη υπόθεση. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν ένα περίστροφο, φυσίγγια και το ποσό των 4.000 ευρώ, ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο επίκεντρο ο ρόλος ισοβίτη στις φυλακές Διαβατών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισοβίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Παράλληλα, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα αδικήματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Αμέσως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται και προς έναν Αιγύπτιο ισοβίτη, κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών για υπόθεση ανθρωποκτονίας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εντολέας της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συντόνιζε το σχέδιο μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας συνεργούς εκτός φυλακής ενώ αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, χωρίς να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη επιβεβαίωση για τον τελικό στόχο του σχεδίου.

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Γνώριζαν οι Αρχές για το χτύπημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία ότι ένας Αιγύπτιος προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση σε βάρος δικαστικού λειτουργού και είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση τις κινήσεις του.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν πριν εκδηλωθεί η επίθεση. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε κατοικία συνεργού του στα νότια προάστια, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, μετέβη προκειμένου να παραλάβει τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατέσχεσαν τη χειροβομβίδα πριν αυτή χρησιμοποιηθεί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα.

Πρόκειται για τον Αιγύπτιο που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, τον συνεργό του, από το σπίτι του οποίου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα, καθώς και τον ισοβίτη κρατούμενο των φυλακών Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός και ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για το χτύπημα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης, ο λόγος για τον οποίο επελέγη ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός ως στόχος, καθώς και το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με άλλες ποινικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις ή διώξεις όσο προχωρά η αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.