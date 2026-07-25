Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών, συνελήφθησαν σήμερα σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, όταν άγνωστο άτομο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε στο ποιμνιοστάσιο 71χρονου σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου και πυροβόλησε εναντίον του με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, καθώς και από την αξιοποίηση και αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή των τεσσάρων ημεδαπών στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ενταλμάτων σύλληψης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος ήδη είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση.