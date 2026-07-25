Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με δωροληψία και αλλοίωση επίσημων εκθέσεων, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της λεγόμενης «Μαφίας της Κρήτης», καθώς η συνεχιζόμενη έρευνα των διωκτικών αρχών φέρνει στο φως στοιχεία που φέρεται να αποκαλύπτουν διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με δημόσιους λειτουργούς και αστυνομικούς.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ή αλλοίωναν γνωματεύσεις με σκοπό να ευνοήσουν μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εξέδιδαν ψευδείς ή παραποιημένες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις, παρουσιάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα που κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών ως εξαρτημένους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι επηρέαζαν τη δικαστική μεταχείριση των εμπλεκομένων, προσφέροντας ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε υποθέσεις που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας επεκτάθηκε μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί το 2025 στα Χανιά και, σύμφωνα με τις αρχές, ανέδειξε ένα ευρύτερο δίκτυο διασυνδέσεων.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αστυνομικοί, δικηγόροι και δημόσιοι λειτουργοί, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή περίπου 20 ακόμη προσώπων σε ένα πλέγμα παράνομων δραστηριοτήτων που εκτεινόταν πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, περιλαμβάνοντας εκβιάσεις, παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και τις οικονομικές έρευνες, καθώς καταγράφονται 357 συναλλαγές που σχετίζονται με αγοραπωλησίες ναρκωτικών, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν οι επίμαχες γνωματεύσεις συνέβαλαν στη συγκάλυψη της δράσης μελών της οργάνωσης ή στην αποφυγή αυστηρότερων ποινικών συνεπειών.

Οι αρχές δεν αποκλείουν την άσκηση νέων ποινικών διώξεων, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και η διερεύνηση των διασυνδέσεων της εγκληματικής οργάνωσης με θεσμικούς παράγοντες.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε:

«Παράλληλα, από την συνεχιζόμενη έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων-μελών της εγκληματικής ομάδας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράνομου οπλισμού-πυρομαχικών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους υποομάδες δέχονταν και εκτελούσαν εντολές ως ενιαίο σύνολο. Επιπλέον, προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.»

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Στην έρευνα συμμετέχουν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου δήλωσε:

«Στο ίδιο πλαίσιο, η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για τον χρηματισμό του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου σε τέσσερις από τις οκτώ περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ για ακόμη τέσσερις αναμένεται να ζητηθεί επανέλεγχος.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, δήλωσε:

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη μιας εκτεταμένης και σύνθετης αστυνομικής έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου· κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους»

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές Αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.