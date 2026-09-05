Έκκληση για επίσπευση των διαδικασιών από την Πολιτεία.

Απαντήσεις για όλα έδωσε μέσα από συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ 100.3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keele Greece, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, αναλύοντας το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, τις επιπτώσεις της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το αναπτυξιακό πλάνο του Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Όπως ξεκαθάρισε, η ακύρωση της άδειας λειτουργίας αφορούσε αποκλειστικά διαδικαστικά ζητήματα και όχι ουσιαστικές αδυναμίες στις υποδομές ή στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο έχει ήδη ανακτήσει την άδειά του και προχωρά με νέες επενδύσεις ύψους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Iπποκράτους 33: Επένδυση €20.000.000 για την ολική μεταμόρφωση κτηρίου που στέγαζε γραφεία και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών

O λόγος για τον οποίο το ΣτΕ ακύρωσε την άδεια λειτουργίας μας αφορούσε αποκλειστικά διαδικαστικό ζήτημα της Δημόσιας Διοίκησης, στην προκειμένη περίπτωση του ΕΟΠΠΕΠ – το αρμόδιο όργανο που πιστοποιεί τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ενώ εμείς είχαμε ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είχαμε ανταποκριθεί πλήρως και εμπρόθεσμα σε όλες τις υποδείξεις, είχαμε καταθέσει πλήρεις και τεκμηριωμένους φακέλους, ο ΕΟΠΠΕΠ, δεν εξέδωσε εγκαίρως την απόφαση που επιβεβαίωνε την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων μας, ώστε να την λάβει υπόψη το δικαστήριο.

Επιπρόσθετα, το ΣτΕ έκρινε ότι το κανονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ που εφαρμόστηκε για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν περιείχε συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Σημειωτέων, πρόκειται για το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο που πιστοποιεί τα προγράμματα και των δημόσιων ΑΕΙ. Το ΣτΕ κάλεσε την ΕΘΑΑΕ να συντάξει νέο πλαίσιο αξιολόγησης για να πιστοποιήσει εκ νέου τα προγράμματα σπουδών των ΝΠΠΕ – τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα μελλοντικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέσα σε αυτό το κενό ενημέρωσης και εσκεμμένης παραπληροφόρησης ακούστηκαν ασύλληπτες ανακρίβειες. Το Keele στεγάζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτήριο 5.000 τ.μ. το οποίο μέχρι πρότινος στέγαζε τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτές λοιπόν τις εγκαταστάσεις έχει γίνει μια επένδυση €20.000.000, εγκαταστάσεις για τις οποίες μας επιλέγουν οι φοιτητές μας.

Αναστάτωση στο μητρικό βρετανικό πανεπιστήμιο, φοιτητές, γονείς, εργαζόμενοι. Ζήτημα αξιοπιστίας στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε τεράστια αναστάτωση. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αποφάσεις για τις οποίες από τη μία δεν είχαμε καμία υπαιτιότητα αφού αφορούσαν αποκλειστικά διαδικαστικά ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Από την άλλη επηρέασαν άμεσα την ακαδημαϊκή και την φοιτητική μας κοινότητα. Οικογένειες που μας έχουν εμπιστευτεί, φοιτητές, εργαζόμενοι και ακαδημαϊκοί ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε μία τρομερή αβεβαιότητα 2 μήνες πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Επίσης, αντιμετωπίσαμε σημαντική δυσφορία και έκπληξη από το μητρικό Πανεπιστήμιο. Το Κeele, ένα δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο με 80 χρόνια ιστορίας το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει κινηθεί με απόλυτο σεβασμό στο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελληνικής πολιτείας για τα ΝΠΠΕ, και γνώριζε ότι έχει λάβει όλες τις επίσημες πιστοποιήσεις εντός ενός θεσμικού πλαισίου, βρίσκεται σε ένα βράδυ χωρίς άδεια λειτουργίας του παραρτήματός του και με ανάκληση των προγραμμάτων σπουδών του χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Σκεφτείτε πόσο πλήττεται η εθνική μας αξιοπιστία απέναντι σε αυτά τα δημόσια βρετανικά ιδρύματα και στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα όταν ο σχεδιασμός ετών και οι επενδύσεις εκατομμυρίων ανακαλούνται επειδή το κανονιστικό πλαίσιο της Πολιτείας κρίνεται εκ των υστέρων άκυρο. Πώς θα προσελκύσουμε σοβαρά διεθνή Πανεπιστήμια και φοιτητές από το εξωτερικό στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης αν υπάρχει έλλειμμα θεσμικής εμπιστοσύνης;

Επαναπιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ και άμεση νομοθετική ρύθμιση για τους φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026

Το πρώτο είναι διαδικαστικό αλλά εξαιρετικά επείγον: η επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ – την αρμόδια αρχή που πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων και μη κρατικών ΑΕΙ - πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε τα προγράμματα να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά.

Το δεύτερο είναι νομοθετικό. Χρειάζεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει πλήρως το καθεστώς των εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στα ΝΠΠΕ. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και οικογένειες που εμπιστεύθηκαν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για κάτι που δεν είναι ούτε δική τους ούτε δική μας ευθύνη.

Η επόμενη μέρα για το Keele στην Ελλάδα: Επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια

Είμαστε αισιόδοξοι πως θα επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα γιατί πιστεύουμε όπως άλλωστε και ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης σε αυτή την κομβική μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση και στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να έχουν τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια στην εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Οι υφιστάμενοι φοιτητές μας επίσης παραμένουν αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στο ακαδημαϊκό τους πλάνο.

Εμείς σαν διοικητική και ακαδημαϊκή ομάδα παραμένουμε και εμείς προσηλωμένοι στο ακαδημαϊκό και αναπτυξιακό μας πλάνο έχοντας το μητρικό Πανεπιστήμιο στο πλευρό μας. Πέραν των επαναπιστοποιήσεων που πρέπει να γίνουν, έχουμε καταθέσει για πιστοποίηση 10 νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μεταξύ των οποίων και η Ιατρική.

Προχωράμε επίσης στο άνοιγμα δεύτερου υπερσύγχρονου campus στα βόρεια προάστεια μέσα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με ένα επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Παραμένουμε λοιπόν πιστοί στο όραμά μας, έχοντας στο πλευρό μας το μητρικό πανεπιστήμιο, για να προσφέρουμε στους νέους εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου μέσα στην Ελλάδα.