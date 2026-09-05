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Ένας σύγχρονος χώρος 1.302 τ.μ. που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η Lidl Ελλάς ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου καταστήματός της στον Γέρακα, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 100-102.

Η επένδυση, ύψους 4.200.000€, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων υποδομών.

Ένας σύγχρονος χώρος αγορών με έμφαση στην καινοτομία

Το ανανεωμένο κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.302 τ.μ., σχεδιασμένο με βάση τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς, προσφέροντας άνεση, ευρείες επιλογές προϊόντων και ταχύτητα στις συναλλαγές.

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Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου καταστήματος περιλαμβάνουν:

Ταχύτητα & Ευελιξία: Λειτουργούν 4 παραδοσιακά ταμεί α καθώς και 9 self check-out ταμεία για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.

Λειτουργούν α καθώς και για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Φρέσκα Προϊόντα & Φούρνος: Ολοκληρωμένο τμήμα Bake Off , προσφέροντας καθημερινά φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και προϊόντα ζύμης.

Ολοκληρωμένο τμήμα , προσφέροντας καθημερινά φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και προϊόντα ζύμης. Προσβασιμότητα & Στάθμευση: Διατίθενται 137 άνετες θέσεις στάθμευσης , εξοπλισμένες με ειδικό στέγαστρο για την προστασία των αμαξιδίων αγορών.

Διατίθενται , εξοπλισμένες με ειδικό στέγαστρο για την προστασία των αμαξιδίων αγορών. Πράσινες & Βιώσιμες Υποδομές: Στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 6 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και ολοκληρωμένος χώρος ανακύκλωσης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα της περιοχής.

Η επαναλειτουργία του καταστήματος στον Γέρακα σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνεχή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και την προσβασιμότητα, επιβεβαιώνεται η σταθερή προσήλωση της Lidl Ελλάς στη δημιουργία σύγχρονων χώρων που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής.