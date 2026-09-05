Η Δημόσια Προσφορά εντάσσεται στον επενδυτικό σχεδιασμό της Star Bulk.

Στην τελική ευθεία για την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens εισέρχεται η Star Bulk Carriers, με τη Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα να ξεκινά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στον Nasdaq με το σύμβολο SBLK, επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Η Δημόσια Προσφορά εντάσσεται στον επενδυτικό σχεδιασμό της Star Bulk για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου της. Η παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens αναμένεται να προσφέρει στην εταιρεία ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς, συμβάλλοντας στη διεύρυνση και διαφοροποίηση της μετοχικής της βάσης, στην ενίσχυση της επενδυτικής της εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς και στη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

Η Δημόσια Προσφορά θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16:00 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, χαρακτηρίζει την παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens στρατηγική επιλογή με ισχυρό συμβολισμό, η οποία αντανακλά τόσο το διεθνές αποτύπωμα όσο και τις βαθιές ελληνικές ρίζες της εταιρείας. Όπως σημειώνει, η κίνηση αποτυπώνει παράλληλα την εμπιστοσύνη της Star Bulk στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε νέα εποχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, χαρακτηρίζει την επικείμενη παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens ορόσημο στην 20ετή πορεία της εταιρείας. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κίνηση θα επιτρέψει στη Star Bulk να διευρύνει την επενδυτική της βάση, να βελτιώσει την πρόσβασή της στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η εταιρεία στο γεγονός ότι η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Η διοίκηση δηλώνει παράλληλα τη δέσμευσή της για ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στο Euronext Athens, με στόχο να συμβάλει στην ανάδειξή του σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο.

Η Star Bulk, με παρουσία στον Nasdaq από το 2007, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,5 δισ. δολαρίων. Ο στόλος της αριθμεί 145 πλοία, συνολικής αξίας 4,5 δισ. δολαρίων, ενώ η δραστηριότητά της εκτείνεται σε 500 λιμάνια και 100 χώρες.

Από το 2021 η εταιρεία έχει διανείμει περισσότερα από 2,1 δισ. δολάρια στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα, την τελευταία επταετία έχει επενδύσει περισσότερα από 350 εκατ. δολάρια σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα, ενώ απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Σιγκαπούρη.

Η παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Athens σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Star Bulk, συνδέοντας τη μακρόχρονη παρουσία της στη διεθνή κεφαλαιαγορά με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και ενισχύοντας την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα.