Η Σκλαβενίτης απέκτησε το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου Μαρινόπουλος την 1η Μαρτίου 2017.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την απόκτηση και εξυγίανση της Μαρινόπουλος εξακολουθούν να αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Σκλαβενίτης, σχεδόν εννέα χρόνια μετά την απόκτηση του δικτύου καταστημάτων της.

Η Σκλαβενίτης απέκτησε το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου Μαρινόπουλος την 1η Μαρτίου 2017, με τη σχετική συναλλαγή να αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, οι ρυθμισμένες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Σκλαβενίτης αφορούν κυρίως οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία λόγω της απόκτησης και εξυγίανσης της Μαρινόπουλος ΑΕ. Βάσει της σχετικής δικαστικής απόφασης, οι υποχρεώσεις προβλέπεται να εξοφληθούν σε δόσεις σε περίοδο από 3 έως 21 έτη.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η παρούσα αξία των συνολικών ρυθμισμένων υποχρεώσεων του Ομίλου ανερχόταν σε 78,298 εκατ. ευρώ, έναντι 84,387 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Σε επίπεδο εταιρείας, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώθηκε επίσης σε 78,298 εκατ. ευρώ, από 84,125 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Από το συνολικό ποσό, τα 31,395 εκατ. ευρώ αφορούν ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές, τα 45,968 εκατ. ευρώ οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 935.000 ευρώ οφειλές προς το ΤΕΑΥΕΤ.

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Ποσό 5,881 εκατ. ευρώ είναι πληρωτέο κατά την επόμενη χρήση και, μετά την αφαίρεσή του, οι ρυθμισμένες υποχρεώσεις που κατατάσσονται ως μακροπρόθεσμες διαμορφώνονται σε 72,417 εκατ. ευρώ, έναντι 78,567 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δείχνει ότι σημαντικό μέρος των σχετικών καταβολών εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Οι συνολικές ελάχιστες μελλοντικές καταβολές ανέρχονται σε 85,669 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 7,009 εκατ. ευρώ αφορούν την περίοδο έως ένα έτος, 28,037 εκατ. ευρώ την περίοδο από δύο έως πέντε έτη και 50,623 εκατ. ευρώ περίοδο πέραν των πέντε ετών.

Από τις συνολικές μελλοντικές καταβολές, ποσό 7,371 εκατ. ευρώ αφορά χρηματοοικονομικά έξοδα, με την παρούσα αξία των ρυθμισμένων υποχρεώσεων να διαμορφώνεται τελικά στα 78,298 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το τέλος του 2024, τα συγκεκριμένα μεγέθη παρουσιάζουν μείωση. Τότε, οι συνολικές ελάχιστες καταβολές του Ομίλου ανέρχονταν σε 92,976 εκατ. ευρώ, ενώ η παρούσα αξία των υποχρεώσεων ήταν 84,387 εκατ. ευρώ.

Η χρονική κατανομή των πληρωμών σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την εξυγίανση της Μαρινόπουλος θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Σκλαβενίτης και τα επόμενα χρόνια. Περίπου 50,6 εκατ. ευρώ από τις ελάχιστες μελλοντικές καταβολές, δηλαδή σχεδόν το 60% του συνόλου, αφορούν χρονικό ορίζοντα πέραν της πενταετίας.

Οι ρυθμισμένες αυτές οφειλές αποτελούν μέρος των συνολικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, οι οποίες στο τέλος του 2025 ανέρχονταν σε 1,741 δισ. ευρώ, έναντι 1,772 δισ. ευρώ το 2024. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μακροπρόθεσμα δάνεια 757,878 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις μισθώσεων 840,641 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα 5,881 εκατ. ευρώ των ρυθμισμένων υποχρεώσεων που είναι πληρωτέα κατά την επόμενη χρήση έχουν καταχωριστεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έναντι 5,820 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.