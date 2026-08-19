Σε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 49% της Κόσμο Κατασκευαστική Α.Ε. προχώρησε η METKA ΑΤΕ, ενισχύοντας τη θέση και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα στον τομέα των υποδομών. Η συναλλαγή έχει τη μορφή στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων.

Ενίσχυση της παρουσίας στις υποδομές

Η Κόσμο Κατασκευαστική είναι ελληνική τεχνική εταιρεία με εξειδίκευση στα χωματουργικά έργα, στις εκσκαφές, στις επιχωματώσεις και στην προετοιμασία εργοταξίων για έργα υποδομών και μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις. Με την επένδυση, η METKA επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κρίσιμη χωματουργική δυναμικότητα και να ενισχύσει τον συντονισμό κατά την εκτέλεση απαιτητικών έργων.

Η κίνηση αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου εκτέλεσης έργων, με έμφαση στη διαθεσιμότητα πόρων, στον καλύτερο προγραμματισμό και στη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα. Η METKA, θυγατρική της METLEN Energy & Metals, διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στις υποδομές και τις κατασκευές, συμμετέχοντας στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών και μεγάλων κτιριακών έργων.

Διατηρεί την αυτονομία της η Κόσμο Κατασκευαστική

Παρά την είσοδο της METKA στο μετοχικό κεφάλαιο, η Κόσμο Κατασκευαστική θα διατηρήσει τη λειτουργική της αυτονομία και την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα. Η συμφωνία προβλέπει παράλληλα θεσμοθετημένα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μετόχων.