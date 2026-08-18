Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σε εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού Joule προχωρά η Metlen, ενισχύοντας το τεχνολογικό της αποτύπωμα στη διαχείριση και εμπορική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης.

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών δραστηριοτήτων του ομίλου και δημιουργεί, παράλληλα, τη βάση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο η πλατφόρμα jHub

Κεντρικό στοιχείο της εξαγοράς αποτελεί η πλατφόρμα jHub, η οποία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Joule και λειτουργεί ως ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ελέγχου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας.

Μέσω της πλατφόρμας καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών σε πραγματικό χρόνο, η ακριβέστερη πρόβλεψη της παραγωγής και η απομακρυσμένη εφαρμογή εντολών περιορισμού της παραγωγής. Παράλληλα, το jHub διαθέτει ολοκληρωμένο customer portal, μέσω του οποίου μπορούν να παρέχονται προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες στους παραγωγούς.

Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της Metlen, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της ελληνικής αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η εταιρεία περιλαμβάνει σήμερα περίπου 1.450 σταθμούς ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 GW, καλύπτοντας τις βασικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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Στο χαρτοφυλάκιο και η αποθήκευση ενέργειας

Το τελευταίο διάστημα στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκαν και οι πρώτοι δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 378 MW, σηματοδοτώντας τη διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δραστηριότητα του ΦοΣΕ της Metlen δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει παρουσία στην Ιταλία και τη Ρουμανία, όπου παρέχει υπηρεσίες εκπροσώπησης παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης και στη βουλγαρική αγορά.

Η χρονική συγκυρία της επένδυσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά συστήματα συνοδεύεται από συχνότερες περικοπές παραγωγής και περιόδους αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και άμεσης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών μονάδων.

Με την απόκτηση της Joule και του jHub, η Metlen αποκτά μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία σε μία κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικές τεχνολογικές λύσεις και ενισχύοντας τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της παραγωγής και της εμπορικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της.

Οφέλη και για τους παραγωγούς

Παράλληλα, η τεχνολογία της Joule ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης συστημάτων αποθήκευσης, λύσεις για κατανεμόμενες μονάδες ΑΠΕ, καθώς και εργαλεία εμπορικής διαχείρισης υβριδικών χαρτοφυλακίων που συνδυάζουν παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ενέργειας.

Άμεσα οφέλη αναμένονται και για τους παραγωγούς που συνεργάζονται με τη Metlen. Πέρα από την εκπροσώπησή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχουν πρόσβαση σε ένα περισσότερο εξελιγμένο ψηφιακό περιβάλλον, με εικόνα της λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους σε πραγματικό χρόνο, εργαλεία αναφορών και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης νέων υπηρεσιών ενεργειακής ευελιξίας.

Η συμφωνία προβλέπει, τέλος, τη διατήρηση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ομάδας της Joule στους τομείς της ανάπτυξης προϊόντος, της μηχανικής και του go-to-market, με την υποστήριξη πλέον της Metlen. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος επιδιώκει να συνδυάσει την ενεργειακή του παρουσία με ιδιόκτητες ψηφιακές δυνατότητες, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά ολοκληρωμένων ενεργειακών και τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.