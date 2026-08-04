Στο αισιόδοξο σενάριο της UBS, η τιμή της μετοχής θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 70 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου που υπερβαίνει το 50%.

Με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα, ξεκίνησε την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η UBS, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως τη μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία στον ελληνικό κλάδο υποδομών και έναν από τους πλέον ελκυστικούς αναδυόμενους «πρωταθλητές» στην Ευρώπη.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων του κλάδου, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Στο αισιόδοξο σενάριο της UBS, η τιμή της μετοχής θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 70 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου που υπερβαίνει το 50%, εφόσον επιταχυνθεί η ωρίμανση των νέων παραχωρήσεων και ενισχυθεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων στην Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Η UBS προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025, καθώς ο όμιλος μετασχηματίζεται από κατασκευαστική εταιρεία σε κορυφαίο διαχειριστή υποδομών με βασικό πυλώνα τις παραχωρήσεις. Στην αποτίμησή της, οι παραχωρήσεις μεταφορών αντιπροσωπεύουν το 64% της συνολικής αξίας του ομίλου, ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 23%.

Αττική Οδός και Εγνατία Οδός

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξία της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, καθώς, σύμφωνα με την UBS, η αγορά δεν αποτιμά πλήρως τις δύο αυτές στρατηγικές παραχωρήσεις. Η τράπεζα εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενσωματώνει περίπου 40% έκπτωση σε σχέση με την αξία που αποδίδει η ίδια στα δύο περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμά σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων. Η επιτυχής λειτουργία και η περαιτέρω ωρίμανσή τους, σε συνδυασμό με νέες αναθέσεις έργων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής.

Η UBS επισημαίνει ακόμη ότι ο όμιλος έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών στην Ελλάδα, ελέγχοντας περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

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Οι παραχωρήσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό, ενισχύοντας την ποιότητα και την ορατότητα της κερδοφορίας. Για την περίοδο 2026-2030, η επενδυτική τράπεζα προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 8% τόσο για τα EBITDA όσο και για τις ελεύθερες ταμειακές ροές, ενώ εκτιμά ότι οι νέοι διαγωνισμοί παραχωρήσεων, σε συνδυασμό με τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τους ευρωπαϊκούς πόρους, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου. Η UBS προβλέπει ότι η νέα δεξαμενή έργων στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στα 8-10 δισ. ευρώ, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βρίσκεται μεταξύ των βασικών ωφελημένων χάρη στο μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 50%, την τεχνογνωσία και την ισχυρή παρουσία της στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έχει ήδη διαμορφωθεί σε ιστορικό υψηλό, περίπου 9 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε περίπου 5,5 φορές τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών του 2025, με την UBS να βλέπει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής του.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, η UBS θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, καθώς προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 16% την επόμενη πενταετία. Όπως επισημαίνει, η διαπραγμάτευση της μετοχής με έκπτωση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ομίλων δημιουργεί σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης της αποτίμησης, καθώς προχωρά η υλοποίηση των μεγάλων παραχωρήσεων και ενισχύεται η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.