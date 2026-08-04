Για την Allwyn, η απόφαση βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή επί τέσσερα χρόνια, επιτρέποντας πλέον στη διοίκηση να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και στην επιτάχυνση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού της UK National Lottery.

Οριστικά έκλεισε η πολυετής δικαστική διαμάχη που αφορούσε την ανάθεση της τέταρτης άδειας λειτουργίας της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την απόφαση του Εφετείου να απορρίψει το αίτημα της The New Lottery Company (TNLC) για νέα έφεση. Η εξέλιξη ενισχύει τη νομική ασφάλεια γύρω από τη διαχείριση της UK National Lottery από την Allwyn και απομακρύνει την τελευταία εκκρεμότητα που συνδεόταν με τη διαγωνιστική διαδικασία του 2022.

Σύμφωνα με τη Beta Securities, η απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου σηματοδοτεί το τέλος του τελευταίου νομικού κεφαλαίου που αφορούσε την ανάθεση της άδειας, εξαλείφοντας παράλληλα τον εναπομείναντα δικαστικό κίνδυνο και το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης ύψους 1,3 δισ. στερλινών σε βάρος της UK Gambling Commission.

Αν και η αγωγή στρεφόταν αποκλειστικά κατά της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής και όχι κατά της Allwyn, η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για τον όμιλο, καθώς ενισχύει τη νομική βεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της βρετανικής Εθνικής Λοταρίας υπό τη διαχείρισή του. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και το Εφετείο απέρριψαν τους ισχυρισμούς της TNLC.

Για την Allwyn, η απόφαση βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή επί τέσσερα χρόνια, επιτρέποντας πλέον στη διοίκηση να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και στην επιτάχυνση του επιχειρησιακού μετασχηματισμού της UK National Lottery.

Από επενδυτικής σκοπιάς, η Beta Securities χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως μετρίως θετική, καθώς αίρει την τελευταία πηγή νομικής αβεβαιότητας που συνδεόταν με ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις προβλέψεις για την κερδοφορία της εταιρείας, καθώς η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση δεν θεωρούνταν άμεση χρηματοοικονομική υποχρέωση για την Allwyn.