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Με τη δύναμη της Viva και του gov.gr, η εγγραφή στην Betsson γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Στην Betsson, η Δημιουργία Λογαριασμού γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ. Με τη νέα διαδικασία, η Εγγραφή γίνεται με ένα κλικ μαζί με Αυτόματη Ταυτοποίηση από την Viva by gov.gr, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον λογαριασμό τους έτοιμο μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, χωρίς αποστολή εγγράφων και με απόλυτη ασφάλεια.

Η νέα λειτουργία συνδυάζει την εγγραφή και την ταυτοποίηση σε μία ενιαία, 100% ψηφιακή εμπειρία, προσφέροντας ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια σε κάθε βήμα.

Με τη γρήγορη εγγραφή το παιχνίδι γίνεται πιο ασφαλές από ποτέ.

Πώς λειτουργεί;

1. Επιλέγεις «Γρήγορη Εγγραφή» στην Betsson.

2. Συνδέεσαι με τους κωδικούς σου στο gov.gr.

3. Τα στοιχεία σου επιβεβαιώνονται αυτόματα και με ασφάλεια.

4. Ο λογαριασμός σου είναι έτοιμος για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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Χωρίς αποστολή εγγράφων.

Χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Χωρίς καθυστερήσεις.

Τα πλεονεκτήματα της Εγγραφής με Αυτόματη Ταυτοποίηση μέσω gov.gr

Εγγραφή και ταυτοποίηση σε μία διαδικασία

Ολοκλήρωση σε λίγα δευτερόλεπτα

100% ψηφιακή εμπειρία

Απόλυτη ασφάλεια δεδομένων

Ασφαλείς καταθέσεις και αναλήψεις

Αξιοπιστία μέσω της Viva και του gov.gr

Η Betsson συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέροντας μια εμπειρία που είναι όχι μόνο διασκεδαστική, αλλά και απλή, γρήγορη και ασφαλής.

Με τη δύναμη της Viva και του gov.gr, η εγγραφή στην Betsson γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

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