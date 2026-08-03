Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων αποδίδεται κυρίως στην πρόοδο της επένδυσης της Metlen στο Γάλλιο.

Αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη Metlen στα 64,40 ευρώ, από 59,50 ευρώ προηγουμένως, ανακοίνωσε η Piraeus Securities, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Outperform για τη μετοχή. Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων αποδίδεται κυρίως στην πρόοδο της επένδυσης της εταιρείας στο Γάλλιο, αλλά και στις ενισχυμένες προοπτικές των δραστηριοτήτων αποθήκευσης ενέργειας και Υποδομών & Παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επένδυση στο Γάλλιο εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η Metlen έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία διάθεσης της παραγωγής της με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, εξέλιξη που ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να συνεισφέρει περίπου 135 εκατ. ευρώ σε EBITDA το 2028, ενώ η αποτίμησή της στο βασικό σενάριο προσεγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η ισχυρή παρουσία της Metlen στις κρίσιμες πρώτες ύλες δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές αναβάθμισης της συνολικής αποτίμησης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Για τον ενεργειακό τομέα, η Piraeus Securities υιοθετεί πιο συντηρητικές παραδοχές για τις παραδοσιακές δραστηριότητες EPC, ωστόσο αναδεικνύει ως βασικό μοχλό ανάπτυξης τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας (BESS), όπου η Metlen διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 2 GW στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θετικότερες είναι και οι εκτιμήσεις για τον κλάδο Υποδομών & Παραχωρήσεων, ο οποίος αποτιμάται πλέον σε περίπου 900 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας.

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Η έκθεση καταλήγει ότι η ευελιξία της διοίκησης στην κατανομή κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές της αγοράς μετάλλων, ενισχύουν τις πιθανότητες η Metlen να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA της τάξης των 2 δισ. ευρώ.

