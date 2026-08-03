Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η εταιρία, που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δέκα νέα ερωτήματα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης δημοσιοποιεί η ΤΕΧΑΝ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα λεγόμενα «Σπιτάκια ανακύκλωσης».

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, που φαίνεται πως πληρώνουν το μάρμαρο, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήσαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, μετά από καταγγελίες για αθρόες απολύσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Texan:

«1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS και πριν την υποβολή του Επιχειρησιακού Σχεδίου της DRS HELLAS ;

2) Ποιος πολιτικός προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή, εκτός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, να μην υποβληθεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο της DRS HELLAS στον αρμόδιο Οργανισμό, ώστε να δοθεί η έγκρισή της ως Συλλογικό Σύστημα ;

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3) Για ποιο λόγο δήθεν αγνοείται η οικονομική προσφορά που κατέθεσε ανταγωνιστική εταιρία στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, η οποία ανέρχεται σε 332.072 € (267.800 € πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης;



4) Για ποιο λόγο δεν ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε τόσο στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, όσο στους Διεθνείς Διαγωνισμούς των Δήμων Θεσσαλονίκης, Παλαιού Φαλήρου, Χαλκιδέων και Γαλατσίου με χρηματοδότηση από το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, για να αποδειχθεί ότι σε όλους τους Διεθνείς Διαγωνισμούς η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072 € και όχι 66.000 €;

5) Ισχύει ότι η οικονομική προσφορά που κατέθεσε ανταγωνιστική εταιρία στο Διεθνή Διαγωνισμό της DRS HELLAS (Τμήμα 3 του Διαγωνισμού 04 του 2026) ήταν τελικά σε διπλάσια τιμή από την οικονομική προσφορά που είχε στείλει νωρίτερα στο πλαίσιο έρευνας αγοράς από την DRS HELLAS ;

6) Για ποιο λόγο διπλασιάστηκε η οικονομική προσφορά της ανταγωνιστικής εταιρίας μετά από λίγους μήνες ; Ποιες είναι οι πρόσθετες σημαντικές δαπάνες που προέκυψαν στην Ελλάδα και περιλήφθηκαν στο κόστος του εξοπλισμού ;

7) Ισχύει ότι ο διπλασιασμός της οικονομικής προσφοράς της ανταγωνιστικής εταιρίας οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ;

8) Ισχύει ότι η ανταγωνιστική εταιρία προσπάθησε να μεταφέρει δείγματα εξοπλισμού για το Διεθνή Διαγωνισμό της DRS HELLAS κατά παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια των μεταφορών, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια μεταφοράς και χωρίς την αναγκαία συνοδεία κατάλληλων οχημάτων ;

9) Ισχύει ότι η ανταγωνιστική εταιρία υπέβαλλε προσφορά στους Διεθνείς Διαγωνισμούς της DRS HELLAS χωρίς καμία επιφύλαξη και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για κάποια Τμήματα των Διαγωνισμών, ενώ συμφώνησε με την ανάδειξη όλων των οριστικών αναδόχων και δεν υπέβαλλε καμία ένσταση, όπως είχε δικαίωμα από τις Διακηρύξεις των Διαγωνισμών;

10) Ισχύει ότι η Πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας έκανε συνάντηση με στέλεχος της Κυβέρνησης (στο γραφείο του) κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών της DRS HELLAS για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς;».

«Σύντομα ακολουθεί νέα δεκάδα αποκαλυπτικών ερωτημάτων και όλες οι αλήθειες θα αποκαλυφθούν άμεσα», τονίζει η Texan.

Δείτε σχετικό video στο ακόλουθο link:

{https://www.tiktok.com/@texan.recycling/video/7668749473887030550}