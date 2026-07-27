Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας VICKO για τις επίμαχες συσκευές που ανακαλούνται από την κυπριακή αγορά.

Σε διαδικασία ανάκλησης από την κυπριακή αγορά βρίσκονται τα ηλεκτρικά μπρίκια που πωλήθηκαν από τα καταστήματα VICKO με τους κωδικούς 296-F-00002, 1296-00000 και 1878-00000, καθώς εντοπίστηκε δυνητικός κίνδυνος για την ασφάλεια.

Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους για προληπτικούς λόγους και να τα επιστρέψουν σε ένα από τα καταστήματα στην Κύπρο, ώστε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στα καταστήματα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 49, Λευκωσία και Λεωφόρος Σταυρού 19, Λευκωσία.

Η ανάκληση πραγματοποιείται προληπτικά, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών.

Η ανακοίνωση ανάκλησης από τα VICKO

Ανάκληση Προϊόντων

296-F-00002

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1296-00000

1878-00000

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προϊόντα με κωδικό: 296-F-00002, 1296-00000, 1878-00000 βρίσκονται σε διαδικασία ανάκλησης από την Κυπριακή αγορά, μετά τον εντοπισμό δυνητικού κινδύνου για την ασφάλεια.

Για προληπτικούς λόγους, είναι σημαντικό, εάν έχετε αγοράσει αυτά τα προϊόντα να διακόψετε τη χρήση τους και να τα επιστρέψετε σε ένα από τα καταστήματά μας στην Κύπρο για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Διευθύνσεις καταστημάτων:

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 49, Λευκωσία, Κύπρος

Λεωφόρος Σταυρού 19, Λευκωσία, Κύπρος

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