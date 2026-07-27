Το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Aktor.

Με συνολικές προσφορές ύψους 580 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε η έκδοση του πενταετούς εταιρικού ομολόγου της Aktor, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,9 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,875%.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της Aktor, καθώς σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, η συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια αυτά, μαζί με τις λειτουργικές ταμειακές ροές, θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τομείς των παραχωρήσεων, των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Aktor. Η χρηματοδότηση από την έκδοση του ομολόγου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του ομίλου και στη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης αποτυπώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών για το ομόλογο της Aktor, ενώ η διαμόρφωση του επιτοκίου στο 7,875% ολοκλήρωσε τη διαδικασία άντλησης των 300 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και τα κεφάλαια που έχουν ήδη αντληθεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία ενισχύει τη χρηματοδοτική της βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου τα επόμενα χρόνια.