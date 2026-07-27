Ιστορική σάρωση βραβείων στα Cloud Computing & SaaS Awards 2026, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.

Σε μια εποχή τεχνολογικού μετασχηματισμού στο λιανεμπόριο, η Lidl Ελλάς κυριάρχησε στην πρώτη της ιστορική συμμετοχή στα Cloud Computing & SaaS Awards 2026 της BOUSSIAS Events, αποσπώντας συνολικά 10 διακρίσεις (7 Gold & 3 Silver) και τον κορυφαίο τίτλο «Cloud Company of the Year 2026». Η σπουδαία αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει την ηγετική της δέσμευση στην καινοτομία αιχμής, την επιχειρησιακή ευελιξία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Τα βραβεία που κατέταξαν τη Lidl Ελλάς στην κορυφή είναι τα εξής:

Best Application Development or Tool - GOLD

- GOLD Vertical Solution in the Cloud Retail & E-Commerce - GOLD

- GOLD Solution in the Cloud Supply Chain - GOLD

- GOLD Cloud Deployment Models - Hybrid Cloud - GOLD

- GOLD Best SaaS Company Agile & Responsive - GOLD

- GOLD Best SaaS Company Product Release - GOLD

- GOLD Best SaaS Company International Expansion - GOLD

- GOLD Cloud Development Innovation - SILVER

- SILVER Cloud Migration / Systems Integration Solution - SILVER

- SILVER Best SaaS Company Growth - SILVER

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Anais Club. Τη Lidl Ελλάς και τη Schwarz Digits εκπροσώπησε πολυμελής ομάδα στελεχών, μεταξύ των οποίων οι Αριστείδης Κολανίδης, Head of IT της Lidl Ελλάς, Γεώργιος Κατσαρός, Head of IT Business Consulting της Lidl Ελλάς, Joost De Pus, Head of Retail Management Schwarz Digits, Christoph Petereit, Head of WaWi Schwarz Digits, Oliver Preiss, Executive Professional WaWi Nexus Schwarz Digits, Stefan Hammel, Executive Professional WaWi Nexus Schwarz Digits, Δημήτριος Χρυσίδης, Consultant Operations & Purchase Solutions της Lidl Ελλάς και Κωνσταντίνος Κλητσινίκος Project Manager IT Business Consulting της Lidl Ελλάς.

Το Project της επιτυχίας: WaWi Nexus

Στο σύγχρονο Retail, όπου η ταχύτητα της πληροφορίας καθορίζει τον κύκλο ζωής των προϊόντων, η Lidl Ελλάς συνέβαλε καθοριστικά στον μετασχηματισμό του υπάρχοντος ERP σε ένα Intelligent ERP νέας γενιάς, τόσο ως πιλοτική χώρα όσο και μέσω του International IT Competence Center. Η καινοτόμος αυτή λύση προσφέρει προστιθέμενη αξία, ανοίγει τον δρόμο για τη διεθνή εφαρμογή του συστήματος και επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο.

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«Η ανάδειξη της Lidl Ελλάς σε "Cloud Company of the Year 2026" μας γεμίζει υπερηφάνεια και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στην τεχνολογία του μέλλοντος. Η επιτυχημένη πορεία του Project WaWi Nexus, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μετάβαση σε Cloud περιβάλλον στην ιστορία της εταιρείας, αναδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας μας με τη Schwarz Digits και τη Lidl International, με την Ελλάδα και την Κύπρο να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ως πιλοτικές χώρες. Τα 10 αυτά βραβεία ανήκουν στους εκατοντάδες ανθρώπους μας που ενώνουν τις δυνάμεις τους καθημερινά, αποδεικνύοντας ότι όταν βάζεις την καινοτομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, μπορείς να διαμορφώσεις το μέλλον του σύγχρονου λιανεμπορίου.», δήλωσε ο Αριστείδης Κολανίδης, Head of IT της Lidl Ελλάς.

Ο Γεώργιος Κατσαρός, Head of IT Business Consulting της Lidl Ελλάς σημείωσε: «Οι άνθρωποί μας. Η εμπειρία τους. Οι καινοτομίες που εισήγαγαν. Η συνεργασία τους με συναδέλφους στην Ελλάδα, την Κύπρο και όλη την Ευρώπη. Το όραμά μας για τα επαγγελματικά εργαλεία του 21ου αιώνα. Η Schwarz Digits και η Lidl International. Όλα αυτά συνδυάστηκαν με έναν εκπληκτικό τρόπο στο WaWi Nexus! Στο project που μεταμόρφωσε το ERP της Lidl με τεχνολογία αιχμής και ανέδειξε την Lidl Ελλάς σε “Cloud Company of the Year 2026”! Είμαστε όλοι μας περήφανοι για αυτή την επιτυχία μας και συνεχίζουμε να θέτουμε τις ψηφιακές βάσεις στο retail του μέλλοντος.»

Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και στους ανθρώπους της, επανακαθορίζοντας τα όρια της καινοτομίας και διαμορφώνοντας υπεύθυνα το έξυπνο, βιώσιμο και ψηφιακό λιανεμπόριο της νέας εποχής.