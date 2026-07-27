Χρηματοδότηση τεχνικών μελετών και ωρίμανση αναπτυξιακών έργων μέσω της συνέργειας των δύο μερών.

Στο πλαίσιο του εμβληματικού Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων 80 εκατ. δολαρίων, η Ελληνικός Χρυσός σε συνεργασία με τη διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη χρηματοδοτεί την εκπόνηση τεχνικών μελετών για μεγάλα αναπτυξιακά έργα στον Δήμο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, ώστε αυτά να μπορούν να ενταχθούν σε εθνικά και ευρωπαϊκά, χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών, αποτελεί μέρος της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη και η Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία διαθέτει έως 600.000 ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη αξιοποιηθεί 275.000 ευρώ για μελέτες και τεχνικούς φακέλους, μέσα στους πρώτους 15 μήνες εφαρμογής του προγράμματος.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, έχουν εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, δεκατετραπλασιάζοντας στην πράξη την αξία των πόρων που διατέθηκαν. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται: η ανακατασκευή και συντήρηση του ΕΠΑΛ Αρναίας, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Μεγάλη Παναγία και η αποκατάσταση και συντήρηση του οδικού δικτύου στη Βαρβάρα, έργα τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις τοπικές υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, βρίσκονται σε αξιολόγηση προτάσεις που ανέρχονται επιπρόσθετα σε 3,5 εκατ. ευρώ.

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Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αναδεικνύουν την πολλαπλασιαστική αξία του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός, που από την έναρξη της δραστηριοποίησής της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας έχει επενδύσει περισσότερα από 36 εκατ. ευρώ. Μέσω της χρηματοδότησης μελετών, ο Δήμος Αριστοτέλη, αποκτά τη δυνατότητα να προσελκύει σημαντικούς δημόσιους πόρους, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη, αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.