Η Πολυκράτης ΑΕ πώλησε στις 24 Ιουλίου 2026 συνολικά 1.622.880 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΚΤΕΡ, έναντι συνολικού τιμήματος 8.144.400 ευρώ.

Σε διάθεση ποσοστού 5,853% της ΕΚΤΕΡ μέσω placement σε θεσμικούς επενδυτές προχώρησε η συνδεδεμένη εταιρεία Πολυκράτης ΑΕ, συμφερόντων του προέδρου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, Αθανάσιου Σίψα.

Ειδικότερα, η Πολυκράτης ΑΕ πώλησε στις 24 Ιουλίου 2026 συνολικά 1.622.880 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΚΤΕΡ, έναντι συνολικού τιμήματος 8.144.400 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία μηδένισε τη συμμετοχή της στην ΕΚΤΕΡ, από 5,853% που κατείχε προηγουμένως.

Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της συνολικής συμμετοχής του Αθανάσιου Σίψα στην ΕΚΤΕΡ κάτω από το όριο του 25%. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει διαμορφώθηκε πλέον σε 21,167%, από 27,02% προηγουμένως. Από το νέο ποσοστό, το 12,661% αντιστοιχεί σε άμεση συμμετοχή μέσω 3.510.856 δικαιωμάτων ψήφου και το 8,506% σε έμμεση συμμετοχή μέσω 2.358.600 δικαιωμάτων ψήφου.