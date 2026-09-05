Τα MobED Urban Hopper και MobED Golf έλαβαν το βραβείο «Best of the Best».

Η Hyundai Motor Company απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στον διαγωνισμό Red Dot Award: Design Concept 2026. Τα αρθρωτά ρομποτικά concepts MobED Urban Hopper και MobED Golf τιμήθηκαν με το βραβείο “Best of the Best” και ταυτόχρονα προτάθηκαν για το κορυφαίο βραβείο Luminary, ενώ το compact ηλεκτρικό όχημα Concept THREE και το ηλεκτρικό off-road SUV CRATER Concept απέσπασαν τον τίτλο “Winner”.

Από τους νικητές του Best of the Best, μόνο πέντε συμμετοχές προτείνονται για το βραβείο Luminary, του οποίου ο νικητής θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Οι παγκόσμιες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την κορυφαία σχεδιαστική ταυτότητα της Hyundai Motor, την τεχνολογική της υπεροχή και τη θέση της ως μίας από τις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως.

«Αυτή η διάκριση αποτελεί αποτέλεσμα του συνδυασμού της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της εταιρείας με το όραμά μας για το μέλλον. Θα συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα καθιερωμένα πρότυπα μέσω του σχεδιασμού μας, προσφέροντας διαφοροποιημένη αξία και καινοτόμες εμπειρίες στους πελάτες μας» δήλωσε ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head of Hyundai & Genesis Global Design

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Τι κάνει τα MobED Urban Hopper και Golf να ξεχωρίζουν στον χώρο της ρομποτικής;

Το MobED (Mobile Eccentric Droid), που αναπτύχθηκε από το Robotics LAB του Hyundai Motor Group, αποτελεί μια πλατφόρμα ρομποτικής κινητικότητας νέας γενιάς, σχεδιασμένη για υψηλή προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα. Τα concepts MobED Urban Hopper και MobED Golf, που απέσπασαν το βραβείο «Best of the Best» και προτάθηκαν για το Luminary, αναδεικνύουν τις δυνατότητες αυτής της αρθρωτής πλατφόρμας.

Εξοπλισμένο με το καινοτόμο σύστημα Drive-and-Lift (DnL) και έναν εκκεντρικό μηχανισμό ελέγχου στάσης, το MobED διατηρεί απόλυτα οριζόντια θέση ακόμη και σε ανώμαλα εδάφη, επικλινείς επιφάνειες και κράσπεδα ύψους έως 20 εκατοστών.

MobED Urban Hopper : λειτουργεί ως μέσο ατομικής μετακίνησης, παρόμοιο με ηλεκτρικό πατίνι, βελτιστοποιημένο για ομαλές και σταθερές αστικές μετακινήσεις.

: λειτουργεί ως μέσο ατομικής μετακίνησης, παρόμοιο με ηλεκτρικό πατίνι, βελτιστοποιημένο για ομαλές και σταθερές αστικές μετακινήσεις. MobED Golf: λειτουργεί ως αυτόνομος caddie γκολφ, προσφέροντας άνεση και ελεύθερα χέρια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Χάρη στη συμβατότητα με σύστημα ραγών στήριξης (mounting rails), διαφορετικές μονάδες μπορούν να προσαρμόζονται στην ίδια πλατφόρμα, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες δεν χρειάζονται εξειδικευμένα ρομπότ για κάθε ξεχωριστή εργασία. Αυτή η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική υλικού και λογισμικού καθιστά το MobED μια ιδιαίτερα ευέλικτη πλατφόρμα υπηρεσιών για την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία.

Πώς το Concept THREE επαναπροσδιορίζει την αστική κινητικότητα;

Το Concept THREE, που τιμήθηκε με τον τίτλο Winner, παρουσιάζει το όραμα της Hyundai Motor για την επόμενη γενιά συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων, ισορροπώντας ιδανικά μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης, συναισθηματικής απήχησης και πρακτικότητας.

Ως το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας IONIQ, εισάγει μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, την Aero Hatch, η οποία συνδυάζει:

Συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις

Μέγιστη αξιοποίηση εσωτερικών χώρων

Σπορ αναλογίες

Το εξωτερικό συστήνει εκ νέου τη σχεδιαστική γλώσσα Art of Steel της μάρκας με πιο φιλική και προσιτή προσέγγιση.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Καθαρές επιφάνειες και δυναμικές γραμμές που αποτυπώνουν τη φυσική ένταση του μετάλλου

Καινοτόμος πίσω σχεδίαση με διαφανή αεροτομή τύπου ducktail για βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση και καλύτερη εκμετάλλευση χώρου

Φωτιστικά στοιχεία Pixel που λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ οχήματος και χρήστη

Στο εσωτερικό, το Concept THREE διαθέτει σχεδίαση με επίκεντρο τον οδηγό, με τα βασικά χειριστήρια να βρίσκονται γύρω από το τιμόνι για μεγαλύτερη ασφάλεια και συγκέντρωση. Οι μαλακές επιφάνειες επένδυσης και η χρήση βιώσιμων υλικών, όπως ανακυκλωμένα υφάσματα και αφρός αλουμινίου, ενισχύουν τη φιλοσοφία της αποδοτικής ηλεκτρικής κινητικότητας.

Πώς το CRATER Concept σχεδιάστηκε για off-road εξερευνήσεις;

Το CRATER Concept, επίσης βραβευμένο με τον τίτλο Winner, είναι ένα ανθεκτικό ηλεκτρικό off-road όχημα, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει αυτοπεποίθηση, έλεγχο και άνεση σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Συνδυάζοντας δομική αντοχή, λειτουργικότητα και συναισθηματικό σχεδιασμό, μετατρέπει το off-road EV σε έναν αξιόπιστο σύντροφο εξερεύνησης.

Το εξωτερικό του χαρακτηρίζεται από έντονη γεωμετρία, καθαρές επιφάνειες και εμφανή λειτουργικά στοιχεία, που υπογραμμίζουν την ετοιμότητά του για δύσκολες διαδρομές.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Φωτισμός παραμετρικών pixels και προβολείς οροφής για βελτιωμένη ορατότητα.

Εξαγωνικοί τροχοί, φαρδιά φτερά και προστατευτικές ποδιές για αυξημένη σταθερότητα σε απαιτητικές συνθήκες.

Εμπνευσμένο από δομές προστατευτικού κλωβού (roll cage), το εσωτερικό του CRATER Concept είναι κατασκευασμένο για μέγιστη αντοχή. Τα αγωνιστικού τύπου καθίσματα παρέχουν εργονομική υποστήριξη, ενώ τα χειριστήρια κυλινδρικού τύπου και το σύστημα ανάδρασης του τιμονιού με τεχνολογία Pixel προσφέρουν ακριβή έλεγχο. Ο κρυφός φωτισμός βελτιώνει την αντίληψη του χώρου χωρίς να αποσπά την προσοχή, ενώ το σύστημα Hyundai AddGear επιτρέπει εκτεταμένη εξατομίκευση ανάλογα με τον τρόπο ζωής του οδηγού.

Τι είναι τα βραβεία Red Dot;

Τα Red Dot Awards, που διοργανώνονται από το Design Zentrum Nordrhein Westfalen της Γερμανίας, συγκαταλέγονται στα τρία σημαντικότερα βραβεία σχεδιασμού παγκοσμίως.

Αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς για εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς:

Σχεδιασμού προϊόντων (Product Design)

Σχεδιασμού επικοινωνίας και εταιρικής ταυτότητας (Brand & Communication Design)

Σχεδιαστικών ιδεών και concept (Design Concepts)

Η διάκριση Best of the Best απονέμεται σε πρωτοποριακά σχέδια που θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο, ενώ ο τίτλος Winner απονέμεται σε συμμετοχές που επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου σχεδιαστική υλοποίηση. Το Luminary αποτελεί την ανώτατη διάκριση του θεσμού και απονέμεται στο πιο εμπνευσμένο σχέδιο της χρονιάς.