Η Renault ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της γκάμας SUV, προσφέροντας το Captur και το Austral σε νέες, ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία, εξοπλισμό και οδηγική εμπειρία.

Η Renault βρίσκεται αδιαμφισβήτητα στην καλύτερη προϊοντική φάση της, με μία πλήρη γκάμα υβριδικών μοντέλων.

Η τεχνολογία E-Tech αποτελεί ίσως την κορυφαία υλοποίηση στην αγορά υβριδικών, με αποδοτικά και οικονομικά κινητήρια σύνολα, ενώ η τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης – LPG) αποτελεί τη μοναδική εργοστασιακή επιλογή διπλού καυσίμου στην αγορά, που αναδεικνύει τα οφέλη του πιο οικονομικού καυσίμου της αγοράς στη χρήση και την αυτονομία.

Τα Renault Captur και Renault Austral προσφέρουν επιλογές Full Hybrid E-Tech και, στην περίπτωση του Captur, εργοστασιακή έκδοση bi-fuel. Με κορυφαία τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, αποτελούν δύο από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στις κατηγορίες B-SUV και C-SUV αντίστοιχα.

Renault Captur

To Renault Captur πρόσφατα λανσαρίστηκε με το νέο σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG), με το νέο κινητήρα EcoG turbo 120 να έχει αναβαθμιστεί ώστε να προσφέρει συνολική ισχύ 120 hp και μέγιστη ροπή 200 Nm.

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Τη γκάμα του Captur κορυφώνει το υβριδικό σύστημα κίνησης full hybrid Ε-Tech 160. Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας αυτού του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου των 160 ίππων, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα/μίζα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 109hp, μπαταρία 1,4kWh και το έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode). Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει μόλις 4,4λίτρα/100 χλμ.

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική η τιμή της έκδοσης Full hybrid E-Tech 160 evolution plus διαμορφώνεται στα €24.500, καθιστώντας το πιο προσιτό από ποτέ και με πλούσιο εξοπλισμό.

Renault Austral

Το Renault Austral αποτελεί μια κορυφαία επιλογή για την κατηγορία, με την ποιότητά του, τον οδηγοκεντρικό του χαρακτήρα, την άνεση που προσφέρει και τη υβριδική του γκάμα να ξεχωρίζουν.

Στη βάση βρίσκεται ο νέος υβριδικός κινητήρας των 150 ίππων. Με turbo και άμεσο ψεκασμό, ο κινητήρας βενζίνης 1.33 προσφέρει 270 Nm ροπής, απόδοση που εξασφαλίζει ικανή απόκριση στο γκάζι (0-100 χλμ./ώρα σε 9,7 δλ) και χαμηλή μέση κατανάλωση.

Στην κορυφαία έκδοση Full hybrid E-Tech, o θερμικός κινητήρας βενζίνης 1.2 turbo συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multi-mode. Με συνδυαστική ισχύ 200 ίππων και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου (από 4,6 λτ./100χλμ.), το Renault Austral προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και αποδοτική οδήγηση

Το όφελος τιμής για το κορυφαίο C-SUV αγγίζει τις €4.400, με την τιμή της βασικής έκδοσης να ξεκινά πλέον, από τις €30.500 και της έκδοσης Full hybrid E-Tech 200 techno από τις €35.500.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ήδη πολύ πλούσιο εξοπλισμό των εκδόσεων Techno έχει προστεθεί και το πακέτο Family Pack, που περιλαμβάνει:

Ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών

Πίσω κάθισμα με ρυθμιζόμενη σε μήκος έδρα, διαιρούμενη πλάτη 60/40 & υποβραχιόνιο

Καθρέπτη παρακολούθησης παιδιών

Θήκη αποθήκευσης γυαλιών

Η καλύτερη ώρα να επιλέξεις ένα από τα κορυφαία SUV της Renault είναι τώρα.

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