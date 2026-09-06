Δυο γκολ ο Ανδρέας Τεττέη - Ντεμπούτο για τον Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός στο ΟΑΚΑ και επιβλήθηκε με 3-1 του ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα μετά από αυτή κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ εκκρεμεί και ο εξ αναβολής αγώνας με την Κηφισιά την Πέμπτη 10/9 στην έδρα του.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ μετά από δυο νίκες κόντρα σε Λεβαδειακό και Ατρόμητο γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ ετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Άρη εντός έδρας την ερχόμενη εβδομάδα.

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Ο αγώνας ξεκίνησε άσχημα για τον ΠΑΟΚ που είδε τον Ελουστόντο να ανατρέπει τον Τεττέη και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή.

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Ο Ταμπόρδα έκανε το 1-0 στο 29ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ, με τον διαιτητή να μην δίνει την εσχάτη των ποινών, ενώ δεν τον κάλεσε ούτε το var για επανεξέταση της φάσης.

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Ο Τεττέη στη συνέχεια έκανε το 2-0 στο 38ο λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μπατάουλα με τον Παβλένκα ωστόσο να αποκρούει την εκτέλεση του Ταμπόρδα.

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Ο Τεττέη στο 53ο λεπτό έκανε το 3-0, ενώ ο Ντέσερς στο 69ο λεπτό αποβλήθηκε για χτύπημα στον Μιχαηλίδη εκτός φάσης.

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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 88’ ο Ουναΐ λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, όμως το πολύ σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε απ’ τον Παβλένκα, ενώ στο 90’+2’ ο ΠΑΟΚ σημείωσε το γκολ της... τιμής με κοντινό πλασέ του Ούγκρεσιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (62’ Λούζα), Ταμπόρδα (62’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι (90’ Ραστόντερ), Τεττέη (67’ Ουναΐ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58’ Καμαρά), Ζαφείρης (75 Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς (46’ Χατσίδης), Πέλκας (18’ Μπαταούλας), Άλι (75 Τάισον), Εντιαγέ.