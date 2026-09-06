Εκπληκτικό παιχνίδι για την Premier League.

H Έβερτον έβγαλε ψυχή και παρότι βρέθηκε δυο φορές πίσω στο σκορ τελικά κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (2-2) κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι «μπέμπηδες» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κούνια, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄), με τον Μπεμό.

Οι γηπεδούχοι σταδιακά ισορρόπησαν και στο 83΄ ο Τζορτζ ισοφάρισε, όμως ο Σέσκο στο 88΄ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.

Ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς, στο ντεμπούτο του με τα «ζαχαρωτά», ήταν αυτός που είπε την τελευταία... λέξη, καθώς με έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και διατήρησε το αήττητο της Εβερτον στο φετινό πρωτάθλημα.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ρολ (75′ Χάκνεϊ), Ταρκόφσκι, Μπράνθγουεϊτ, Μικολένκο, Άρμστρονγκ, Γκάρνερ (77′ Μέιτλαντ-Νάιλς), Τζόνσον (66′ Γκρίλις), Ντιούσμπερι-Χολ, Τζορτζ, Μπάρι.

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ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ (84′ Γιορό), Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο (90′ Μαζραουί), Τίλεμανς, Μέινου (84′ Σάντος), Εμπεουμό, Φερνάντες, Ράσφορντ (70′ Ντόργκου), Κούνια (70′ Σέσκο).