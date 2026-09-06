Νέο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό.

Την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική ετοιμότητα του Ολυμπιακού θα έχει ο τεχνικός του συλλόγου Γιώργος Μπαρτζώκας στον μεγάλο τελικό του IBT Crete κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Πειραιώτες την Κυριακή (6/9) στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:30. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από το COSMOTE SPORT 4HD.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 82-77. Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή τέταρτη περίοδο και εξασφαλίζοντας το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό.