Στρέφεται πλέον στον αγώνα με την ΛΑΣΚ για το Champions League.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στην Κηφισιά, η ΑΕΚ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες καθώς επικράτησε 5-0 εντός έδρας του Άρη και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League.

Η Ένωση μπήκε δυνατά, κερδίζοντας στημένες μπάλες γύρω από την περιοχή του Βέλιου. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κοντινό γυριστό του Βάργκα (5') - μάλλον λανθασμένα υποδείχθηκε οφσάιντ. Έξι λεπτά μετά, όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ "έκρυψαν" την μπάλα στον άξονα κι ο Βάργκα την εμφάνισε στα (ανυπεράσπιστα) δίχτυα για το 1-0. Τρία στα τρία για τον Ούγγρο φορ στη Super League και πέμπτο, συνολικά, φετινό γκολ.

Με καλή κυκλοφορία της μπάλας οι παίκτες του Νίκολιτς απορρόφησαν την πίεση των φιλοξενούμενων και έψαξαν το δεύτερο γκολ. Στο σουτ του Ρότα (25') με το αριστερό ο Βέλιο χρειάστηκε διπλή προσπάθεια προ του Γκατσίνοβιτς για να μπλοκάρει. Από εκεί και πέρα, ό,τι πιο σημαντικό ως το τέλος του πρώτου μέρους ήταν η παρέμβαση του Ρότα επί του Γιαννιώτα (44') στην πλέον αξιόλογη φάση για τον Άρη που βελτιώθηκε άρδην μετά το ημίωρο.

Παρόμοιο σκηνικό και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Όμως στο 62' ήρθε το 2-0, σε μια ανύποπτη φάση. Ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε από τα αριστερά, ο Βάργκα πετάχτηκε στην πλάτη του Γένσεν και με κεφαλιά νίκησε τον Βέλιο.

Αυτό ήταν... Πέντε λεπτά αργότερα ο Μαρίν έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και συνέργαστηκε με τον Μάγερ, με τον Ρουμάνο να κάνει εύκολα το 3-0 στο 67'.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Βάργκα (70') νόμισε πως έκανε χατ-τρικ όμως ήταν οφσάιντ όταν έβγαλε την ωραία σέντρα ο Πήλιος. Κι αφού ο Κουαμέ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να μειώσει, ήρθε το 4-0 στο 73'. Βιτάλις και Μάγερ συνδυάστηκαν, ο Κοϊτά έκανε τις προσποιήσεις και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Σούταλο και να καταλήγει στα δίχτυα του Βέλιο.

Ο Πορτογάλος κράτησε σε αυτά τα επίπεδα το σκορ βγαίνοντας γρήγορα και κοντράροντας το πλασέ του Ρότα (75').

Το πέναλτι που κέρδισε ο Μάνταλος (80') σε χέρι του Γένσεν ακυρώθηκε καθώς ο αρχηγός της ΑΕΚ ήταν οφσάιντ στην πάσα του Ζίνι, όμως οι δυο τους συνεργάστηκαν εκ νέου - νόμιμα αυτή τη φορά - για το τελικό 5-0 στο φινάλε της αναμέτρησης.

Στους επτά βαθμούς η ΑΕΚ, σκέφτεται την επιστροφή στα αστέρια, έμεινε στους έξι ο Άρης που έχει μπροστά την πρεμιέρα του Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.