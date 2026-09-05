Υποβλήθηκε σε εξετάσεις ο Μαροκινός άσος.

Κάταγμα στην κνήμη υπέστη ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό στον αγώνα με τον Βόλο και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Ελ Κααμπί θα επιστρέψει στην Αθήνα με ασθενοφόρο και θα μεταφερθεί άμεσα στο Ιατρικό Κέντρο, όπου θα νοσηλευτεί και θα προετοιμαστεί για την επέμβαση.

Το χειρουργείο του είναι προγραμματισμένο για το πρωί της Κυριακής (6/9), με τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο, να αναλαμβάνει την επέμβαση.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» κινήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται, με τον Χρήστο Θέο να αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον παίκτη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα πρώτα δεδομένα κάνουν λόγο για απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους που μπορεί να φτάσει τους έξι με επτά μήνες.

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Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος επιστροφής του δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα και θα ξεκαθαρίσει περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.