Αποχώρησε με φορείο ο Μαροκινός.

«Πάγωσαν» άπαντες στο Πανθεσσαλικό κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την Super League το απόγευμα του Σαββάτου 5/9 μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Μάριο Σιαμπάνη.

Ο Μαροκινός άσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πόδι με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια να μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Βόλου για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

{https://x.com/TendenciasMX/status/2096283446301831434}

Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας του Βόλου που ενεπλάκη στον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, ξέσπασε σε κλάματα όντας απαρηγόρητος για όσα συνέβησαν.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το μήνυμα της για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1631077431712388&set=a.760437395443067}

«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές» ανέφερε.