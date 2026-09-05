Πανευτυχής για τη νέα του επιτυχία ο Έλληνας αθλητής.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε για μια ακόμη φορά ιστορία καθώς κατέκτησε το βράδυ της Παρασκευής 4/9 το πρώτο του «διαμάντι» στο Diamond Legue των Βρυξελλών. Ο Έλληνας αθλητής δεν μπορούσε να το αποχωριστεί και μάλιστα κοιμήθηκε μαζί του ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον ίδιο στο κρεβάτι και δίπλα του το διαμάντι γράφοντας «Thank you & Goodnight».

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Χωρίς τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη και επιβεβαίωσε αυτό τον «τίτλο». Πέρασε με την πρώτη τα 5,52 μ., χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια στα 5,82 μ., αλλά ήταν αλάνθαστος στα 5,92 μ., ύψος στο οποίο «καθάρισε» τη νίκη.

Ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν έκανε δύο άκυρα άλματα στα 5,92 μ. και άφησε μια προσπάθεια για τα 6,02 μ., αλλά δεν κατάφερε να το περάσει και έτσι πήρε τη δεύτερη θέση με 5,82 μέτρα. Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ ήταν τρίτος με την ίδια επίδοση.

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Αφού «ξεμπέρδεψε» με την πρώτη θέση, ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε στα 6,12 μ., ύψος που πέρασε με την τρίτη προσπάθεια. Έτσι, κατέρριψε το ρεκόρ μίτινγκ, που κατείχε ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,11 μ. από το 2024. Εξάλλου, φτάνοντας τόσο ψηλά παρότι δεν τον πίεζε κανένας αντίπαλος, έδειξε ότι ήταν απόλυτα έτοιμος για τη μάχη με τον Σουηδό, που ματαιώθηκε.

Μετά το επιτυχημένο του άλμα στα 6,12 μ., ο Έλληνας πρωταθλητής έτρεξε προς τις κερκίδες και ανέβηκε στις διαφημιστικές πινακίδες για να πανηγυρίσει, ενώ ο κόσμος τον αποθέωνε. Κάπου εκεί, αποφάσισε να μη δοκιμάσει ψηλότερα και να ολοκληρώσει τον αγώνα του, ως κάτοχος «διαμαντιού» πλέον.

Καραλής: «Βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω, θέλω να κοιτάω τα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί»

Ο Εμμανουήλ Καραλής μιλώντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ στάθηκε σε αυτή την επιτυχία που πέτυχε στις Βρυξέλλες.

«Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω» ανέφερε για να προσθέσει: «Μεγαλώνοντας έβλεπα στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου».

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«Σήμερα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη νίκη μου για φέτος. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Είναι η σπουδαιότερή μου νίκη για τη σεζόν», ανέφερε.

Ο πέμπτος Έλληνας με «διαμάντι»

Ο 26χρονος «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έγινε ο πέμπτος Έλληνας αθλητής που έχει πανηγυρίσει νίκη σε τελικό των Diamond League, ενώ είναι ο τρίτος που το πετυχαίνει στο επί κοντώ, μετά τη Νικόλ Κυριακοπούλου (2015) και την Κατερίνα Στεφανίδη (2016, 2017, 2018, 2019).

Πέρυσι, νικήτρια στον ακοντισμό του τελικού των Diamond League ήταν η Ελίνα Τζένγκο και ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πετύχει το ίδιο στο μήκος το 2022. Υπενθυμίζεται ότι ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πήρε τη δεύτερη θέση στον φετινό τελικό των Diamond League, με άλμα στα 8,40 μ., χάνοντας στην τελευταία προσπάθεια από τον Τζαμαϊκανό Ταζέι Γκέιλ (8,46 μ.).