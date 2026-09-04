Οι πρώτες δηλώσεις του Καραλή μετά τον θρίαμβο στις Βρυξέλλες.

Νίκη σε τελικό Diamond League, ρεκόρ μίτινγκ στις Βρυξέλλες- καταρρίπτοντας την επίδοση που κατείχε ο Μόντο Ντουπλάντις- με άλμα στα 6,12 μ., αποθέωση από τον κόσμο. Ο Εμμανουήλ Καραλής ζει τα όνειρά του, όπως παραδέχθηκε στις πρώτες δηλώσεις μετά τον θρίαμβό του και την κατάκτηση του πρώτου «διαμαντιού» της καριέρας του.

«Ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη με τον Μόντο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι κομμάτι του αθλητισμού», είπε αρχικά, μιλώντας στη μικτή ζώνη, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο παγκόσμιος ρέκορντμαν αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του επί κοντώ, εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Η απουσία του Ντουπλάντις «άφησε ανοιχτή την πόρτα για να νικήσει κάποιος άλλος και είμαι ενθουσιασμένος που εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία», συμπλήρωσε ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, ο οποίος περνώντας τα 6,12 μ. βελτίωσε κατά ένα εκατοστό το ρεκόρ μίτινγκ που κατείχε ο Σουηδός από το 2024.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6sbfq8a3bt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αυτή είναι η πρώτη νίκη μου σε τελικό Diamond League, ένα τρόπαιο που αντικατοπτρίζει το πώς ζω τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή. Το στάδιο ήταν γεμάτο Έλληνες, ήταν τρελό το πόσο πολλοί ήταν εδώ απόψε», πρόσθεσε ο Καραλής, σημειώνοντας ότι είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι δέχεται πολλή αγάπη, σε όλο τον κόσμο φέτος. «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα», κατέληξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Dc4MG4pDIA3/?img_index=1}

Τα πετυχημένα άλματα του Καραλή στο δρόμο προς το «διαμάντι»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl6sxyrevxb5?integrationId=40599y14juihe6ly}