Ο Καραλής νικητής στον τελικό των Diamond League, με άλμα τα 6,12 μέτρα, κατέρριψε το ρεκόρ μίτινγκ του Ντουπλάντις.

Η συλλογή μεταλλίων του Εμμανουήλ Καραλή πλέον θα έχει και ένα «διαμάντι», καθώς ήταν ο νικητής του επί κοντώ στον τελικό των Diamond League, στις Βρυξέλλες, όπου πέρασε τα 6,12 μ., για να καταρρίψει το ρεκόρ του μίτινγκ.

Μπορεί την τελευταία στιγμή να χάλασαν τα σχέδια για νέα «μονομαχία» με τον Μόντο Ντουπλάντις- ο παγκόσμιος ρέκορντμαν αποσύρθηκε λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς- αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε αυτό που… έπρεπε, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Ο Καραλής πήρε ένα ρεκόρ του Ντουπλάντις

Χωρίς τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη και επιβεβαίωσε αυτό τον «τίτλο». Πέρασε με την πρώτη τα 5,52 μ., χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια στα 5,82 μ., αλλά ήταν αλάνθαστος στα 5,92 μ., ύψος στο οποίο «καθάρισε» τη νίκη.

Ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν έκανε δύο άκυρα άλματα στα 5,92 μ. και άφησε μια προσπάθεια για τα 6,02 μ., αλλά δεν κατάφερε να το περάσει και έτσι πήρε τη δεύτερη θέση με 5,82 μέτρα. Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ ήταν τρίτος με την ίδια επίδοση.

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Αφού «ξεμπέρδεψε» με την πρώτη θέση, ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε στα 6,12 μ., ύψος που πέρασε με την τρίτη προσπάθεια. Έτσι, κατέρριψε το ρεκόρ μίτινγκ, που κατείχε ο Μόντο Ντουπλάντις με 6,11 μ. από το 2024. Εξάλλου, φτάνοντας τόσο ψηλά παρότι δεν τον πίεζε κανένας αντίπαλος, έδειξε ότι ήταν απόλυτα έτοιμος για τη μάχη με τον Σουηδό, που ματαιώθηκε.

Μετά το επιτυχημένο του άλμα στα 6,12 μ., ο Έλληνας πρωταθλητής έτρεξε προς τις κερκίδες και ανέβηκε στις διαφημιστικές πινακίδες για να πανηγυρίσει, ενώ ο κόσμος τον αποθέωνε. Κάπου εκεί, αποφάσισε να μη δοκιμάσει ψηλότερα και να ολοκληρώσει τον αγώνα του, ως κάτοχος «διαμαντιού» πλέον.

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Εμμανουήλ Καραλής: Ζω τα όνειρά μου, τρελό πόσοι Έλληνες ήταν στο στάδιο

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής είπε πως ζει τα όνειρά του αυτή την περίοδο, κάτι που επιβεβαιώνει και η νίκη του στον τελικό των Diamond League, ενώ ενθουσιασμένος σχολίασε και το πόσο πολλοί Έλληνες βρίσκονταν στο στάδιο.

«Ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη με τον Μόντο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι κομμάτι του αθλητισμού», είπε αρχικά, μιλώντας στη μικτή ζώνη. Η απουσία του Ντουπλάντις «άφησε ανοιχτή την πόρτα για να νικήσει κάποιος άλλος και είμαι ενθουσιασμένος που εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία», συμπλήρωσε.

«Αυτή είναι η πρώτη νίκη μου σε τελικό Diamond League, ένα τρόπαιο που αντικατοπτρίζει το πώς ζω τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή. Το στάδιο ήταν γεμάτο Έλληνες, ήταν τρελό το πόσο πολλοί ήταν εδώ απόψε», πρόσθεσε ο Καραλής, σημειώνοντας ότι είναι πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι δέχεται πολλή αγάπη, σε όλο τον κόσμο φέτος. «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα», κατέληξε.

Ο πέμπτος Έλληνας με «διαμάντι»

Ο 26χρονος «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έγινε ο πέμπτος Έλληνας αθλητής που έχει πανηγυρίσει νίκη σε τελικό των Diamond League, ενώ είναι ο τρίτος που το πετυχαίνει στο επί κοντώ, μετά τη Νικόλ Κυριακοπούλου (2015) και την Κατερίνα Στεφανίδη (2016, 2017, 2018, 2019).

Πέρυσι, νικήτρια στον ακοντισμό του τελικού των Diamond League ήταν η Ελίνα Τζένγκο και ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πετύχει το ίδιο στο μήκος το 2022. Υπενθυμίζεται ότι ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πήρε τη δεύτερη θέση στον φετινό τελικό των Diamond League, με άλμα στα 8,40 μ., χάνοντας στην τελευταία προσπάθεια από τον Τζαμαϊκανό Ταζέι Γκέιλ (8,46 μ.).

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Αποσύρθηκε ο Ντουπλάντις - Αμφίβολος για το Ultimate Championship

Ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε προθέρμανση στις Βρυξέλλες, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε, απογοητεύοντας τους φιλάθλους που περίμεναν να δουν άλλη μία κόντρα του με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο κάτοχος όλων των τίτλων και του παγκοσμίου ρεκόρ του επί κοντώ δήλωσε ότι ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και για αυτό αναγκάστηκε να πάρει τη δύσκολη απόφαση. Πλέον, είναι αμφίβολος για το μεγάλο φινάλε της σεζόν, το Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη (11-13/9), όπου θα δώσει το παρών ο Εμμανουήλ Καραλής.

«Αυτό το πρόβλημα ξεκίνησε στο Λονδίνο», είπε ο Ντουπλάντις. Σε εκείνο το μίτινγκ των Diamond League, σταμάτησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω των ενοχλήσεων. «Έκτοτε ένιωθα καλά και δούλεψα πολύ, όμως ο πόνος επανήλθε στη Ζυρίχη. Το πίεσα, ίσως υπερβολικά», συμπλήρωσε.

Όταν ένιωσε ξανά ενόχληση στην προθέρμανση, «πήρα τη δύσκολη απόφαση να μην αγωνιστώ. Είναι το χειρότερο να πρέπει να αποσυρθείς από έναν αγώνα. Είναι τρομερά δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ζωή ενός αθλητή», δήλωσε ο Σουηδός. Σε ό,τι αφορά στο Ultimate Championship, είπε: «Θα δούμε αν θα τα καταφέρω, δεν έχω μια απάντηση αυτή τη στιγμή».