Ματαιώθηκε η «μονομαχία» του Ντουπλάντις με τον Καραλή στις Βρυξέλλες.

Όλοι περίμεναν να δουν άλλη μία κόντρα του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό των Diamond League, στις Βρυξέλλες, αλλά η «μονομαχία» ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, λόγω της απόφασης του Σουηδού κυρίαρχου του επί κοντώ να αποσυρθεί από τον αγώνα.

Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά την τελευυταία στιγμή αποσύρθηκε. Όπως εξήγησε ένιωσε ένα «σφίξιμο» στους προσαγωγούς κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

«Είναι απαίσιο. Το να αποσύρεσαι δημιουργεί το χειρότερο συναίσθημα για έναν αθλητή. Ένιωσα σφίξιμο και πόνο στους προσαγωγούς μου και δεν θέλω να ρισκάρω», δήλωσε ο Ντουπλάντις στο Sporza.

Εξήγησε πως αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα εδώ και λίγο καιρό και πίστευε πως σήμερα θα είναι καλύτερα, όμως διαψεύστηκε καθώς το ένιωσε στην προθέρμανση. «Είναι δύσκολο να μην αγωνίζεσαι», πρόσθεσε.

Πλέον, μετά την απόσυρση του Ντουπλάντις, ο Καραλής είναι το απόλυτο φαβορί στο επί κοντώ του τελικού των Diamond League, που είναι σε εξέλιξη. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έχει την καλύτερη επίδοση από τους συμμετέχοντες, με το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στις 27 Αυγούστου, στη Ζυρίχη, περνώντας τα 6,20 μέτρα.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση στο μήκος του τελικού των Diamond League με άλμα στα 8,40 μ., πίσω από τον Τζαμαϊκανό Ταζέι Γκέιλ, ο οποίος πέρασε τον Έλληνα πρωταθλητή στην τελευταία προσπάθεια, με 8,46 μέτρα.

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