Με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στον τελικό ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Με το βλέμμα στο ένατο χρυσό μετάλλιό του στη διοργάνωση και έχοντας ετοιμάσει μια… έκπληξη, ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής.

Στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, ο 35χρονος «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε στον προκριματικό 14.400 βαθμούς (5.600 στον βαθμό δυσκολίας και 8.800 στην εκτέλεση), κάνοντας ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού, πίσω από το 14.466 του Ρώσου Ίλια Ζάικα και πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας στρέφει την προσοχή του στον τελικό της Παρασκευής, για τον οποίο έχει ετοιμάσει μια έκπληξη, όπως δήλωσε.

Στην «τροπαιοθήκη» του Πετρούνια υπάρχουν ήδη οχτώ χρυσά μετάλλια από Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συνολικά 10 από τη διοργάνωση και στόχος του είναι να βελτιώσει το δικό του ρεκόρ.

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Η εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια στον προκριματικό

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Πετρούνιας: Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για την Παρασκευή

«Όλα καλά, μπήκα ήρεμος. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για την Παρασκευή», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά τον προκριματικό.

«Εκτελώ όγδοος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον τελικό και ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να ανέβει ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

«Ξεκάθαρα ο στόχος είναι το ένατο χρυσό μετάλλιο. Σαφώς και η δεύτερη και η τρίτη θέση είναι πολύ τιμητική, αλλά πάω για το ένατο. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσω», τόνισε και πρόσθεσε ότι ονειρεύεται να τελειώσει την καριέρα του με 11 ευρωπαϊκούς τίτλους.

Όσο για τον Ίλια Ζάικα, που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον προκριματικό, ο Πετρούνιας σημείωσε: «Είναι νέος, καλός φρέσκος. Ο πιο ψύχραιμος θα κερδίσει».

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Η αγωνία της οικογένειας του Πετρούνια στον προκριματικό

Όσο ο Λευτέρης Πετρούνιας έδινε τη μάχη του στο Ζάγκρεμπ, η οικογένειά του παρακολουθούσε με αγωνία. Η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την ίδια, τις κόρες του ζευγαριού και τη μητέρα του πρωταθλητή να παρακολουθούν την προσπάθειά του στην τηλεόραση.

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