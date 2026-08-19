Το Super Predictor επιστρέφει για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι πριν αυτό εξελιχθεί.

Η Τετάρτη είναι γεμάτη ποδόσφαιρο και στη Superbet η δράση ανεβαίνει επίπεδο με Super ενισχυμένες αποδόσεις*, μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, δράση από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και την πρεμιέρα της Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga.

Το Champions League βρίσκεται μία ανάσα από τη League Phase και τέσσερα ακόμη ζευγάρια μπαίνουν απόψε στη μάχη των playoffs. Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ, Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε, Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ και Σέλτικ – ΛΑΣΚ συνθέτουν μια βραδιά όπου κάθε γκολ μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενόψει των ρεβάνς.

Champions League με Super ενισχυμένες αποδόσεις*

Στη Γλασκώβη, η Σέλτικ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ σε μια μάχη με φόντο ένα εισιτήριο για τη League Phase. Οι Σκωτσέζοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, όμως απέναντί τους βρίσκεται μια ΛΑΣΚ που επίσης μπαίνει στην αναμέτρηση σε εξαιρετική κατάσταση.

Και στη Superbet, το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο με Super ενισχυμένη απόδοση* για:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Over 2.5 γκολ + Over 8.5 κόρνερ: από 2.20 ➡️ 2.75*

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή βραδιά προσφέρει ακόμη μία ενισχυμένη επιλογή:

Τσάρον Τσέρι Over 0.5 σουτ στην εστία + Γενς Χάουγκε Over 0.5 σουτ στην εστία: από 2.30 ➡️ 2.45*

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η δράση συνεχίζεται

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει επίσης τη δική του θέση στο σημερινό πρόγραμμα, με πέντε αναμετρήσεις για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη – Πανιώνιος, Ζάκυνθος – Κηφισιά, Καλαμάτα – Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός – Πανθρακικός δίνουν ξεχωριστό χρώμα σε μια ημέρα γεμάτη αγωνιστική δράση.

Παιχνίδια με διαφορετικές ιστορίες, ομάδες από διαφορετικές κατηγορίες και έναν κοινό στόχο: την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα: Πρεμιέρα με ενισχυμένες επιλογές

Η δράση συνεχίζεται και στην Ισπανία, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη νεοφώτιστη Μάλαγα στην πρεμιέρα της στη La Liga. Οι «ροχιμπλάνκος» θέλουν να μπουν δυναμικά στη νέα σεζόν και στη Superbet η αναμέτρηση συνοδεύεται από δύο ξεχωριστές ενισχυμένες επιλογές*.

Ατλέτικο Μαδρίτης Over 1.5 γκολ + Over 0.5 κάρτες + Over 5.5 κόρνερ: από 2.60 ➡️ 3.10*και

Αντεμόλα Λούκμαν Over 1.5 σουτ στην εστία + νίκη Ατλέτικο Μαδρίτης: από 2.60 ➡️ 2.92*

Μια ακόμη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά, με επιλογές που καλύπτουν από το τελικό αποτέλεσμα μέχρι γκολ, κόρνερ, κάρτες και επιδόσεις πρωταγωνιστών.

Super Predictor: Οι προβλέψεις αποκτούν άλλο ενδιαφέρον

Και η δράση στη Superbet δεν σταματά στις αναμετρήσεις και τις ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Super Predictor επιστρέφει για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι πριν αυτό εξελιχθεί. Έξι ερωτήσεις, διαφορετικές προβλέψεις γύρω από το επιλεγμένο αθλητικό γεγονός και η ευκαιρία συμμετοχής στα διαθέσιμα έπαθλα*. Με τουλάχιστον τέσσερις σωστές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες μπαίνουν μεταξύ των νικητών που μοιράζονται τα έπαθλα της εκάστοτε ενέργειας.

Αποτέλεσμα, γκολ, πρωταγωνιστές, στατιστικά. Κάθε ερώτηση δοκιμάζει και μια διαφορετική πλευρά της ποδοσφαιρικής γνώσης. Γιατί μπορεί όλοι να έχουν μία πρόβλεψη πριν από τη σέντρα.

Το Super Predictor είναι εκεί όπου φαίνεται ποιος πραγματικά διάβασε σωστά το παιχνίδι.

Superbet. ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις