Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό πως ο Αμερικανός γκαρντ- τον οποίο θέλει να αποκτήσει η Dubai BC- προέβη σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του.
Ο 33χρονος ζητά «αναίτια», σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, την άμεση αποδέσμευσή του, με την έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του. Από την άλλη, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του Γουόκαπ είναι σε ισχύ έως το ερχόμενο καλοκαίρι.
Κατά συνέπεια, επισημαίνει ο Ολυμπιακός, οι Πειραιώτες τον περιμένουν την Πέμπτη (20/8) στην Ελλάδα, για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγουν οι «ερυθρόλευκοι», η ΚΑΕ επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.
Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον Τόμας Γουόκαπ
«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.
Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».