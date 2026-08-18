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Στα άκρα οι σχέσεις του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό πως ο Αμερικανός γκαρντ- τον οποίο θέλει να αποκτήσει η Dubai BC- προέβη σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του.

Ο 33χρονος ζητά «αναίτια», σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, την άμεση αποδέσμευσή του, με την έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του. Από την άλλη, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του Γουόκαπ είναι σε ισχύ έως το ερχόμενο καλοκαίρι.

Κατά συνέπεια, επισημαίνει ο Ολυμπιακός, οι Πειραιώτες τον περιμένουν την Πέμπτη (20/8) στην Ελλάδα, για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, καταλήγουν οι «ερυθρόλευκοι», η ΚΑΕ επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον Τόμας Γουόκαπ

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

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Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».