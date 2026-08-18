«Θέλω να ζήσω τη ζωή που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι», διαμηνύει η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

Λίγα 24ωρα μετά τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, σε μια χρονιά που αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο κλειστού- η πρώτη Ελληνίδα που το καταφέρνει στο πένταθλο- η Αναστασία Ντραγκομίροβα αποφάσισε να δώσει μια αποστομωτική απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν την εξωτερική εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια των συνθέτων αγωνισμάτων του στίβου αυτή τη στιγμή, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι δεν την αγγίζουν τα σχόλια που τη βάζουν στο στόχαστρο στα social media. Όμως, θέλησε να δώσει μια απάντηση σε όσους ασκούν κριτική για το μακιγιάζ της στους αγώνες, επειδή, όπως εξήγησε, υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται να ακούσουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν.

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Αναστασία Ντραγκομίροβα: Θέλω να ζήσω τη ζωή που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι

«Το ότι επιλέγω να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου και να προσέχω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή», τόνισε σε ανάρτησή της η 23χρονη υπογραμμίζοντας το αυτονόητο: ότι το μακιγιάζ της δίνει αυτοπεποίθηση και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο πόσο σκληρά παλεύει.

«Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου, ούτε την αξία μου ως αθλήτρια. Στον στίβο μπαίνω για να ξεπεράσω τον εαυτό μου και όχι για να κρίνομαι για το αν έβαλα μάσκαρα ή κραγιόν», συμπλήρωσε.

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«Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Εγώ απλά δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι. Πόσο μάλλον τη ζωή που θα γράψουν οι σχολιαστές του πληκτρολογίου», ήταν το δυνατό μήνυμα που έστειλε η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

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Σε επόμενη ανάρτηση, εξήγησε πως δεν ασχολήθηκε επειδή την ενδιαφέρουν αυτοί που σχολιάζουν, αλλά επειδή «υπάρχουν άνθρωποι και κυρίως παιδιά που χρειάζονται να ακούσουν ότι μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν», συμπληρώνοντας: «Να θυμάστε να κάνετε ό,τι αγαπάτε όχι αυτό που λέει ο κόσμος».

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Η ανάρτηση της Αναστασίας Ντραγκομίροβα

«Σε ένα κόσμο ψεύτικο εγώ βάζω χρώμα και δείχνω μια αληθινή εικόνα.

Επειδή βλέπω διάφορα σχόλια τον τελευταίο καιρό. Το ότι επιλέγω να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου και να προσέχω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω καλά και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω και πόσο ματώνω για το άθλημά μου.

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου, ούτε την αξία μου ως αθλήτρια. Στον στίβο μπαίνω για να ξεπεράσω τον εαυτό μου και όχι για να κρίνομαι για το αν έβαλα μάσκαρα ή κραγιόν.

Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να ξέρετε, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Εγώ για να λειτουργήσω θέλω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, έτσι λειτουργεί το ΔΕΠΥ.

Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Εγώ απλά δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι. Πόσο μάλλον τη ζωή που θα γράψουν οι σχολιαστές του πληκτρολογίου.

Γιατί εγώ ζω, ενώ αυτοί κάθονται και με παρακολουθούν αντί να ζουν τη δική τους ζωή. Keep σχολιάζετε, εγώ συνεχίζω το πλάνο μου!».