Σήμερα το κρίσιμο ματς της ΑΕΚ για τα play off του Champions League.

Λέφσκι Σόφιας και ΑΕΚ έρχονται αντιμέτωποι στο «Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέφσκι» (18/8, 22:00) στην πρώτη μεταξύ τους… κόντρα στα playoffs του Champions League. Η Ένωση δίνει το παρθενικό ευρωπαϊκό της παιχνίδι για φέτος και φιλοδοξεί να βάλει τις βάσεις πρόκρισης για τη League Phase.

Την επόμενη εβδομάδα είναι η ρεβάνς με τους Βούλγαρους. Υπολογίσιμος αντίπαλος μεν η Λέφσκι, αλλά η Ένωση έχει πιο ποιοτική ομάδα και καλείται να το αποδείξει.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους πρωταθλητές Βουλγαρίας και στους πρωταθλητές Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 22:00. Τηλεοπτικά θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει από το Cosmote Sport 2.