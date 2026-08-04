Ο Ολυμπιακός έψαξε το γκολ, όμως δεν μπόρεσε να πάρει προβάδιμα στο «κόλπο» της πρόκρισης.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ναϊμέγκεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions Legue.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Ολυμπιακό να «γράφει» την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα στο 13’ όταν από κόρνερ του Μουζακίτη ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Κρέταζ απέκρουσε έχοντας απλώσει όλο το κορμί του. Η ολλανδική ομάδα είχε την πρώτη ευκαιρία της στο 20’ με το σουτ του Μπίσοφ, που πρόλαβε να κόψει ο Σάλιακας, ενώ στο 29’ ο Σερί είχε δύο ημιτελείς προσπάθειες μέσα απ’ την περιοχή.

Στο 38’ ο Κρέταζ έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Ελ Κααμπί με το αριστερό, ενώ στο 45’ στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Πόποβιτς απέκρουσε σε κόρνερ το πλασέ του Λίνσεν. Στο δεύτερο μέρος η Ναϊμέγκεν ήταν πιο επιθετική κι απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού.

Στο 53’ ο Πόποβιτς έκανε πολύ μεγάλη απόκρουση στη γωνία του στο σουτ του Μοντέιρο, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπρούνο πρόλαβε κι έδιωξε λίγο πριν φτάσει η μπάλα στον Λίνσεν, σε μία φάση όπου η ολλανδική ομάδα είχε φέρει πολλούς παίκτες στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Οι μαζεμένες αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 56' δεν άλλαξαν πολλά για τον Ολυμπιακό που δυσκολευόταν στο να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά απ’ την εστία των Ολλανδών. Στο 68’ ο Κρέταζ έδιωξε την τελευταία στιγμή τη σέντρα του Μπρούνο, ενώ στο 74’ βγήκε και μπλόκαρε με αποφασιστικότητα μπροστά απ’ τον Ελ Κααμπί σε πολύ καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού.

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Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει την Τρίτη, 11/08, στο «Goffertstadion» προκειμένου να διεκδικήσει το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.