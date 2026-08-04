Οι κανονισμοί του Tour de France αναφέρουν ότι οι ποδηλάτες. ποδηλάτισσες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τεχνητά τα ρούχα τους.

Οι υπεύθυνοι του Tour de France, του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας αναμένεται να κάνουν επιπλέον ελέγχους στα ρούχα που φορούν οι αθλήτριες, μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ορισμένες χρησιμοποίησαν επιπλέον επένδυση στα σουτιέν τους για να έχουν καλύτερο αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το Wielerflits ανέφερε ότι μια κάποιες ομάδες που αγωνίζονται στο τουρνουά «ενοχλήθηκαν από το πώς ορισμένες ποδηλάτισσες εκμεταλλεύονται το μέγεθος του στήθους τους στις χρονομετρικές δοκιμές». Πρόσθεσε πως οι ποδηλάτισσες «προσποιούνταν ότι είχαν μεγαλύτερο στήθος χρησιμοποιώντας επένδυση» ώστε να μπορούν να «δημιουργήσουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα» στις δοκιμές.

Οι επίσημοι κανόνες που ορίζει η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) αναφέρουν πως οι ποδηλάτισσες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τεχνητά τα ρούχα τους, αλλά το μέσο ανέφερε ότι αυτή η πολιτική «προς το παρόν ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται». Την Τρίτη 4 Αυγούστου, υπεύθυνοι της διοργάνωσης δήλωσαν ότι θα κάνουν πιο προσεκτικούς ελέγχους.

Τι ορίζουν οι κανονισμοί

«Οι ποδηλάτες πρέπει να βρίσκονται στους τελικούς ελέγχους πριν από τον αγώνα (ποδήλατα και ενδυμασία) το αργότερο 10 λεπτά πριν από την αντίστοιχη ώρα έναρξής τους», ανέφερε δήλωση των διοργανωτών, σύμφωνα με το Sky Sports.

«Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμόρφωση με το άρθρο 1.3.032 των κανονισμών της UCI, συμπεριλαμβανομένων των μη ουσιωδών στοιχείων και των ενδυμάτων ή άλλων αντικειμένων/αξεσουάρ που φοριούνται από την αθλήτρια (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κράνους, γυαλιών, παπουτσιών ή συσκευών επικοινωνίας εντός αγώνα) που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τη μορφολογία τους», πρόσθεσε η δήλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως «μη ουσιώδη στοιχεία» θεωρείται «οποιοδήποτε στοιχείο δεν έχει αποκλειστικά σκοπό ένδυσης ή προστασίας ή που δεν είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργικότητα των ενδυμάτων, ή άλλου αντικειμένου ή αξεσουάρ», όπως αναφέρει το Sky Sports.

Μιλώντας στο Wielerflits, ο ειδικός αεροδυναμικής Bert Blocken εξήγησε τι σημαίνει αυτό το τεχνητό πλεονέκτημα. «Μιλάμε για ένα φέρινγκ στο στήθος, το οποίο μεταβάλλει τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα, μειώνοντας έτσι την υπερπίεση στους μηρούς. Ως αποτέλεσμα, ο αθλητής/αθλήτρια βιώνει λιγότερη αντίσταση αέρα. Δεν είναι ότι κερδίζει ένα πλεονέκτημα δεκάδων δευτερολέπτων με αυτό σε μια χρονομέτρηση, αλλά σε μια διαδρομή 20 έως 30 χιλιομέτρων, μπορεί να αποφέρει δευτερόλεπτα που μπορεί να είναι καθοριστικά», είπε ο Blocken.

Με πληροφορίες του Wielerflits/People





