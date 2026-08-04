Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει τις φετινές του αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός.

Την ολλανδική Ναϊμέγκεν υποδέχεται σήμερα (04/08) ο Ολυμπιακός στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις της φετινής σεζόν με ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλουν μπροστά στον κόσμο τους να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θεωρείται το φαβορί απέναντι στη Ναϊμέγκεν, η οποία τη σεζόν 2025/26 τερμάτισε 3η στην Eredivise για πρώτη φορά στην ιστορία της, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.