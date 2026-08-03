Μετά την Αγγλία και την Ουαλία, την στήριξή τους προς τον πρόεδρο της FIFA απέσυραν Σουηδία και Σερβία.

Δεν έχει τέλος η κρίση στη FIFA γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με ολοένα και περισσότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να αποσύρουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητά του για τέταρτη θητεία στη προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Μετά την Ουαλία και την Αγγλία, η Σερβία, η Φινλανδία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι δεν στηρίζουν πλέον την επανελκογή του Ιταλοελβετού αξιωματούχου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων το τελευταίο διάστημα με αφορμή το αποτυχημένο σχέδιο για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το Guardian, η Αγγλική Ομοσπονδία είχε ταχθεί αρχικά υπέρ της επανεκλογής Ινφαντίνο όμως πλέον ζήτησε «πλήρη και ουσιαστική αξιολόγηση» της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της FIFA, σηματοδοτώντας σημαντική αλλαγή στάσης.

Αποσύρουν τη στήριξή τους ευρωπαϊκές ομοσπονδίες

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι αποσύρει επίσημα την υποστήριξή της για την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο στις εκλογές της περιόδου 2027-2031, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη διοίκηση, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην επικοινωνία της FIFA.

Ανάλογη θέση πήρε και η Σερβία, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία τόσο της FIFA όσο και του προέδρου της.

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Η Σουηδία, η οποία δεν είχε υπογράψει επιστολή στήριξης προς τον Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε επίσης ότι θα αντιταχθεί στην υποψηφιότητά του στις εκλογές του Μαρτίου.

Νομικές κινήσεις για το σχέδιο FIFA Forward Enterprise

Παράλληλα, η UEFA εντείνει την πίεση προς την ηγεσία της FIFA. Νομικοί εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ζήτησαν από τον Ινφαντίνο και στελέχη της FIFA να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα διαχειριζόταν εμπορικά δικαιώματα, με ιδιωτικούς επενδυτές να αποκτούν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής. Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο και τελικά εγκαταλείφθηκε.

Αναζητούν διάδοχη λύση στη FIFA

Παρά την αυξανόμενη αμφισβήτηση, δεν έχουν ακόμη όλες οι συνομοσπονδίες προχωρήσει σε επίσημη απόσυρση στήριξης. Ωστόσο, στους κόλπους της FIFA ενισχύεται η προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου μετώπου που θα οδηγήσει σε αλλαγή ηγεσίας.

Μεταξύ των πιθανών διαδόχων του Ινφαντίνο αναφέρεται ο πρόεδρος της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται κοντά στις θέσεις της UEFA και της ασιατικής συνομοσπονδίας για ανάγκη αλλαγής στην κορυφή της παγκόσμιας διοίκησης του ποδοσφαίρου. Άλλες πιθανές υποψηφιότητες είναι ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ αλ-Κελαϊφί, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο πρόεδρος της AFC Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραχίμ Αλ Χαλίφα.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ινφαντίνο θα είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη για την παραμονή του στη θέση του.

Με πληροφορίες του Guardian