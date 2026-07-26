Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε ένα τεράστιο άλμα στα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ελληνικού αγωνίσματος.

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι παραμένει στην κορυφή του παγκόσμιου μήκους.

Ο Τεντόγλου κατάφερε να φτάσει στην κορυφαία επίδοση κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου, στον Βόλο, με τη δεύτερη προσπάθειά του να αποτελεί το αποκορύφωμα ενός εξαιρετικού αγώνα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Έλληνας άλτης σημείωσε δύο φορές άλμα στα 8,66 μ., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

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Η επίδοση αυτή ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, το οποίο παρέμενε στην κορυφή από το 2007, ωστόσο η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν θα καταγραφεί επίσημα ως νέο ρεκόρ λόγω του ευνοϊκού ανέμου, ο οποίος ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο.

«Περίμενα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω»

Σε δηλώσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου είπε πως: «Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, έκανα ένα καλό σερί αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πως να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια.

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Κάτι μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια, με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, απλά δεν τα κοιτάω αυτά, δεν κοιτούσα ούτε 8,70μ., ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Γι’ αυτό είμαι έτσι, κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα.

Και στο δεύτερο 8.66 νόμιζα ότι ήταν άκυρο και δεν γέμισα το άλμα, ενώ ήταν τέλειο άλμα. Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα. Ένα άλμα που εδώ είναι 8.60 σε άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8.30. Γι’ αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνια ρεκόρ και τέτοια.

Για το Μπέρμιγχαμ δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι με τον τραυματισμό, αλλιώς θα ήταν ωραία μάχη. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα. Εγώ κι αυτός είμαστε», δήλωσε.

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