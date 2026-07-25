Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Δήμητρα Τσουκαλά με χρόνο 11.54, ενώ στην τέταρτη θέση τερμάτισε η Ηρώ Παπαδεράκη με 11.61, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για την ίδια.

Μια από τις πιο σπάνιες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού στίβου εκτυλίχθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, καθώς η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισαν απόλυτα ισόπαλες στον τελικό των 100 μέτρων και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο.

Οι δύο κορυφαίες σπρίντερ πραγματοποίησαν εξαιρετική κούρσα και σταμάτησαν το χρονόμετρο στα 11.37, έχοντας ακριβώς τον ίδιο χρόνο ακόμη και στα χιλιοστά του δευτερολέπτου (11.370). Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης δεν μπόρεσε να διαχωρίσει τις δύο αθλήτριες, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθούν από κοινού πρωταθλήτριες Ελλάδας στα 100 μέτρα.

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Η ισοπαλία αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός για αγώνες ταχύτητας, καθώς ακόμη και οι διαφορές χιλιοστών του δευτερολέπτου συνήθως αρκούν για να αναδείξουν νικήτρια. Αυτή τη φορά, όμως, οι επιδόσεις των δύο αθλητριών ήταν πανομοιότυπες, χαρίζοντας στο κοινό έναν ιστορικό τερματισμό.

Η εμφάνιση της Εμμανουηλίδου και της Σπανουδάκη επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ενόψει των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων που ακολουθούν, με τις δύο αθλήτριες να δείχνουν πως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και εκτός συνόρων.

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Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα 200 μέτρα, όπου οι δύο σπρίντερ αναμένεται να ανανεώσουν το αγωνιστικό τους ραντεβού, διεκδικώντας ακόμη μία διάκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.